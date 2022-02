Bacio Delia Duran a Soleil Sorge: “Non sono pentita”/ “È stato bellissimo”

Il weekend appena passato è stato particolare per Soleil Sorge e Delia Duran che si sono ritrovate dallo scambiarsi un bacio sulle scale della piscina al non parlarsi per il durissimo scontro avvenuto tra l’influencer e Alex Belli. In vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 che torna in onda questa sera, tuttavia, Soleil e Delia, a sorpresa, si sono ritrovate in cucina dove hanno avuto un confronto che ha portato ad una pace inattesa. Approfittando di un momento di pace, la modella venezuelana ha pensato di tendere la mano a Soleil e parlare con lei dell’accaduto.

“Mi dispiace per quello che è successo” sono state le parole con cui Delia ha provato a chiarire con Soleil stringendola anche in un abbraccio. “Volevo dirti che anche se tutti pensano che quel bacio può essere sbagliato, io in quel momento mi sono sentita leggera e ci siamo liberate di quella energia negativa. Non è stato sbagliato quel bacio, per cui non mi pento di averlo fatto… se vengo attaccata io ti proteggerò perché è stato bellissimo e sono super felice di averlo fatto”, ha aggiunto poi Delia.

Soleil Sorge e Delia Duran, il chiarimento e la richiesta su Alex Belli

Durante il pacifico confronto, Soleil Sorge e Delia Duran hanno anche parlato di Alex Belli. La modella venezuelana ha così esortato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a confrontarsi anche con l’attore. “Voglio che tu parli con lui… Ti voglio bene! Hai un anima unica e sei super intelligente”, ha aggiunto Delia pur non trovando di fronte una Soleil molto convinta.

A sua volta, tuttavia, la Sorge, ripensando agli ultimi cinque mesi e al suo rapporto con Alex Belli durante i primi tre mesi del Grande Fratello Vip, ha, a sua volta, chiesto scusa alla Duran. “Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna a donna. Non voglio più questa roba io…“, ha detto la Sorge. La pace durerà o questa serà ci sarà l’ennesima discussione? Cliccate qui per vedere il video.

