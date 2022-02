Delia Duran a Soleil: “Tu e Alex Belli non dovete trattenervi”/ “Io non vi blocco”

Delia Duran non prende bene la decisione di Soleil Sorge di chiudere l’amicizia con Alex Belli. Un colpo di scena in questa telenovela che sta appassionando i telespettatori del Grande Fratello Vip. Delia Duran è entrata nella Casa e si è subito scontrata con Soleil a causa della sua vicinanza ad Alex. Ora che la Sorge ha deciso di mettere un punto a questa alchimia artistica con l’attore, Delia però sembra tornare sui suoi passi, tanto che ha deciso di confrontarsi con Soleil per convincerla a continuare la sua amicizia con il marito. In particolare, le ha consigliato di essere se stessa e da donna le ha spiegato di essere stata gelosa solo per alcuni momenti che l’influencer avrebbe condiviso con il marito: “Tu hai vissuto una cosa molto intensa con Alex, era una cosa bella. Sul vostro rapporto non ho mai detto nulla, mi ha dato fastidio soltanto quel pezzo che lui è venuto nel tuo letto a piangere. Devi essere te stessa tesoro. Io dico solo che mi sono arrabbiata per i momenti di attenzioni intime, capiscimi, ti prego. Lì in quel contesto ho avuto un po’ di gelosia, ma da donna prova a comprendermi. Però, per me non c’è problema se tornate legati. Il resto vostro è bello e dovete essere voi stessi. La vostra complicità era bella”.

Delia Duran ha espresso profonda stima nei confronti di Soleil, dicendole di aver apprezzato la sua onestà: “Tu non vedi la vostra connessione come prima, lo capisco. Però, credimi, non è vero che io non voglio o vi blocco. Anzi, ti stimo e tu sei sempre stata molto onesta con me e io ti ammiro per questo carattere. Nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, comunque io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdiate questa bellissima amicizia. Io non vi dico che dovete trattenervi. […] Devi credermi, io voglio che voi due stiate bene e il vostro rapporto era molto bello e speciale. Solamente magari quei piccoli dettagli mi davano fastidio. Il fatto che l’altro giorno è venuto prima a portare il caffè a te che a me e poi si è messo sopra al tuo corpo in lacrime. Sono queste le cose che chiedo che faccia soltanto con me, per il resto io sono contenta se voi avete il vostro affetto magico”. Questo confronto ha spaccato in due il web. Come mai Delia vuole che Soleil non butti via la sua amicizia con Alex? Anche questo suo comportamento fa parte di un piano?

Delia Duran e il bacio appassionato con Soleil Sorge

Successivamente, Delia Duran si è lasciata andare ad un bacio appassionato con Soleil Sorge. Le due sono state rivali in amore a causa di Alex Belli, ma tra loro è scattata un’irrefrenabile attrazione. Già qualche settimana fa Soleil aveva provato a baciare Delia, che però aveva rifiutato la sua avance. Ora, però, Delia ha ceduto e durante una festa in giardino le due si sono avvinghiate lasciandosi andare ad un momento di tenerezza. Alex Belli è rimasto esterrefatto e, parlando con Davide Silvestri e Barù, ha detto: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo?’. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so… Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capito, ho compreso quella che sei davvero’”.

Anche Sophie Codegoni ha poi chiesto spiegazioni a Soleil di quel bacio inatteso: “Io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo ‘liberatene liberatene’, e lei mi diceva ‘sì, me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate”, ha spiegato l’influencer. Una giustificazione che però sembra fare acqua da tutte le parti. Ora non resta attendere e capire che cosa succederà nella prossima puntata.



