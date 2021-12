Delia Duran, accusa Alex Belli e Soleil Sorge/ “Quella cosa sotto le coperte è grave”

Alex Belli lascia il GF Vip dopo il confronto con la moglie

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip Alex Belli è stato squalificato per aver infranto il regolamento: l’attore, infatti, ha abbracciato la moglie Delia Duran, entrata nella casa per un ultimo confronto con lui. La modella, non essendo stata in quarantena preventiva, è un potenziale rischio e per questo motivo Belli è stato squalificato e non ha potuto rientrare in casa e salutare i suoi compagni. Delia Duran è entrata nella casa per mettere fine alla sua storia con l’attore, reo di aver superato il limite con Soleil Sorge: “Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace Alex, ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore”, ha detto la modella sudamericana. Belli per convincerla del suo amore è corsa ad abbracciarla, infrangendo così le norme anti-Covid.

L’accusa di Delia Duran al marito Alex Belli

Alex Belli, abbracciando la moglie, è riuscito però a incrinare la decisione della moglie: “Mi spiace ma se mi vuoi mi dovrai riconquistare da zero e adesso andiamo”, ha detto Delia Duran prima di lasciare la casa insieme al marito. Mentre Alfonso Signorini ha chiesto l’opinione a Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, Delia Duran – pensando di non essere più in collegamento – ha attaccato nuovamente il marito: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr****to c**o de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave”. In studio Signorini ha interrogato l’attore su cosa si sono detti lui e la moglie del giardino nella casa: “Mi ha chiesto cos’erano quei movimenti sotto le coperte…”, ha detto Belli. Quando Signorini le ha chiesto “E tu cosa le hai risposto?” l’attore è scoppiato a ridere…

