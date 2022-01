Delia Duran accusa Soleil “Cose intime con Alex sotto le coperte”/ “So la verità!”

Il momento dell’atteso confronto/scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip è finalmente arrivato. La moglie di Alex Belli fa il suo ingresso da concorrente ma, prima di conoscere tutti, ha prima da sciogliere un nodo con la sua acerrima rivale. Soleil viene chiamata da Signorini in salotto dove ad attenderla c’è un’agguerritissima Delia che la accusa nuovamente di essere stata incoerente e per nulla rispettosa. “Tu, sapendo che io sono una donna sposata, avresti dovuto portarmi rispetto invece non l’hai fatto!”, tuona in diretta tra un siparietto e l’altro. Ciò che però vuole sapere davvero Delia è cosa sia accaduto sotto le coperte con suo marito: “Io so tutto, lui mi ha detto cos’avete fatto davvero sotto le coperte…. Dimmi ora, voglio la verità!”

SOLEIL SORGE E L'INGRESSO DI DELIA IN CASA/ "Tu e Alex protagonisti di una farsa"

Soleil replica: “Sotto le coperte ci siamo abbracciati, abbiamo riso, scherzato, cose molto più importanti di quelle a cui alludi”. Delia, però, la accusa di dire falsità: “Sono successe anche cose intime, dillo!” “Non è assolutamente successo quello a cui alludi, tra noi non ci sono state cose sessuali se vuoi far intendere quello!” ha però tenuto a concludere Soleil alla fine della discussione.

