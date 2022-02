Delia Duran ad Alex Belli “Ho voglia di scop*re”/ Poi si chiudono insieme in bagno

Era prevedibile che il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe sortito non pochi effetti. Di certo in tanti hanno previsto che non sarebbero mancati chiarimenti con Delia Duran e, soprattutto, riavvicinamenti tra i due e, in effetti, è quanto accaduto nelle ultime ore. Alex e Delia hanno trascorso parte della notte insieme, a letto, tra abbracci e baci passionali.

Proprio tra un bacio e l’altro Delia ha fatto una confessione all’orecchio di Alex che, complici i microfoni, è parsa però chiara a tutti coloro in ascolto: “Ho voglia di scopa*e”. Una confessione che Alex ha subito inteso, nonostante non le abbia risposto in modo immediato. I due hanno dunque continuato a baciarsi e scambiarsi parole appassionata ma, poco dopo, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti sorpresi.

La confessione fatta da Delia Duran ad Alex Belli sul letto del tugurio della Casa del Grande Fratello Vip ha avuto le sue conseguenze visto che, poco dopo, lui ha tirato con se in bagno la compagna. Nella scena Alex, già in bagno, apre la porta e tira a se Delia che esclama “Non posso!” Poco dopo i due sono in bagno insieme e sembrano levarsi i microfoni, lasciandosi andare a quelle che per molti sono delle effusioni. Per qualcuno i due avrebbero fatto l’amore nel bagno del Grande Fratello Vip, cosa che chiaramente non è possibile dire con certezza. Di certo Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di commentare in diretta queste scene e confessioni particolarmente piccanti.

