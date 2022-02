Delia Duran ad Alex “Facciamola esplodere”/ Furia social “Soleil in una trappola!”

Al Grande Fratello Vip ha ormai preso il sopravvento la vicenda relativa al famoso triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Un video di pochi secondi estrapolato dalla serata di sabato durante il party organizzato nella Casa, starebbe facendo molto discutere in queste ore, creando varie teorie al riguardo. Nella breve clip in questione che circola su Twitter è possibile vedere Delia e Alex in giardino mentre parlano amabilmente. Ma è soprattutto la frase sussurrata all’orecchio dalla modella venezuelana a destare qualche sospetto di troppo. Il contenuto del discorso è di difficile comprensione a causa della musica alta, mentre è più comprensibile la risposta di Alex: “Qui dentro non sicuramente…”. Poi marito e moglie scoppiano a ridere.

Di seguito Delia sembrerebbe aggiungere: “Quando tu hai voglia… boom!”, ed ancora una volta è seguito da una forte risata ed un bacio tra i due. Ma cosa si sarebbero detti di così divertente Alex e Delia al punto da farli ridere di gusto? C’entra ancora Soleil Sorge? I fan di quest’ultima ne sarebbero certi e proprio questo avrebbe fatto sollevare nelle ultime ore una nuova polemica nella Casa del GF Vip.

Delia Duran e la frase ad Alex: c’entra Soleil? Scoppia la polemica

I fan più fedeli di Soleil Sorge sarebbero sempre più certi del fatto che il discorso tra Alex Belli e Delia Duran fosse rivolto proprio alla loro beniamina. In modo particolare il sospetto da parte di molti utenti su Twitter, come riporta anche Novella2000.it, è che Delia abbia potuto pronunciare la seguente frase: “Facciamola esplodere”, riferito proprio alla bionda gieffina la quale sarebbe finita vittima di una trappola da parte della coppia. Una tesi azzardata che non trova pienamente riscontro e che potrebbe essere stata rivolta anche ad altro.

In queste ore sono molteplici le tesi diffuse via social. Se una buona fetta di utenti crede che la frase di Delia possa essere rivolta a Soleil, c’è chi crede che la venezuelana abbia confidato a Belli il suo desiderio di appartarsi con lui per consumare dei momenti di intimità insieme. Questo giustificherebbe anche la risposta di Alex. Alla luce delle ipotesi discordanti, sono molteplici coloro che chiedono maggiore chiarezza al GF Vip in vista della puntata odierna.





