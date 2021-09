Delia Duran, Alex Belli e la proposta di matrimonio alla moglie/ “Anello sul piatto, non se l’aspettava…”

Delia Duran, moglie di Alex Belli: come si sono conosciuti?

Durante una delle dirette di questi giorni del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha raccontato agli altri concorrenti come ha conosciuto la moglie Delia Duran e com’è arrivato alla proposta di matrimonio che in effetti ha rivoluzionato entrambe le loro vite. Ma andiamo con ordine: Alex e Delia si sono conosciuti sui social, come avviene a tanti altri ragazzi al giorno d’oggi, vip e non vip. I loro primi contatti, dunque, sono avvenuti al di fuori del loro lavoro, anche se entrambi si occupano di spettacolo e sono due volti noti del mondo della televisione.

Tutti e due attori (ricordiamo lui per il suo ruolo di Jacopo nella soap opera Centovetrine), Alex e Delia si sono subito piaciuti. Avranno avuto un ruolo anche le numerose affinità sul piano professionale, considerando che le loro carriere si somigliano molto (sia Alex che Delia hanno fatto delle comparsate più o meno lunghe nel mondo della moda, a parte quello del cinema).

Alex Belli, dalla proposta di matrimonio a Delia Duran alle nozze il 26 giugno scorso

“Come le hai chiesto di sposarti?”, domanda Manila Nazzaro nel corso della diretta del Gf Vip. Risponde Alex Belli: “Eravamo alle Maldive, le ho organizzato una cena sulla spiaggia”, fa sapere lui, coinvolgendo diverse coinquiline con un racconto da vero principe azzurro. Durante la cena, Alex ha fatto arrivare su un piatto l’anello di fidanzamento, e tutto è andato come possiamo immaginare.

“Lei si aspettava tecnicamente una cena”, prosegue Alex, lasciando intendere che per Delia si è trattata di una vera e propria sorpresa. Prima di allora, forse, i due non avevano mai parlato di matrimonio, e quello di Alex è stato un gesto del tutto inaspettato. “E invece – aggiunge – arriva questo piatto, piatto di prima portata, e sotto al coperchio c’era l’anello”. La reazione e la risposta di lei si possono facilmente intuire, visto che i due si sono sposati il 26 giugno a circa due anni dal loro primo incontro.

