Delia Duran: “Alex Belli mi ha tradito”/ GF Vip: “Vorremmo un figlio, ma non arriva…”

Delia Duran, a poche ore di distanza dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha già stretto un legame d’amicizia con Miriana Trevisan, alla quale la 33enne originaria del Venezuela ha confidato di essere stata tradita da Alex Belli con Soleil Sorge. Delia ha raccontato in particolare di non essere stata bene fuori e di non riconoscersi nelle descrizioni e negli identikit di lei che vengono fatti sui social media e dal pubblico a casa: “Ho il diritto di dire chi sono davvero – ha sentenziato –, anche perché sono passata come una donna che non sono, una cornuta, che si fa manipolare, che non ha rispetto per sé stessa e dignità”.

Kabir Bedi a Soleil Sorge: "Tra te e Alex Belli è amore"/ GF Vip: "Ammettilo a Delia"

Tutto questo, in realtà, non corrisponde alla realtà dei fatti che lei restituisce ai telespettatori: “Nell’amore ci sono alti e bassi e bisogna capire. Ci sono dei dubbi che vengono dal dolore e dal tradimento. Perché io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale”.

Katia Ricciarelli vs Manila Nazzaro "Le avrei dato una sberla"/ Il motivo? L'abbraccio a Delia...

DELIA DURAN A MIRIANA TREVISAN: “HO DA DIRTI UNA COSA MOLTO DELICATA…”

Nel prosieguo delle sue confidenze a Miriana, Delia Duran ha voluto parlare con lei di una cosa che si porta dietro da troppo tempo, un peso con il quale deve quotidianamente convivere e che non la lascia respirare. Prima di comprendere di cosa si trattasse, tuttavia, l’ex volto de “La ruota della fortuna” ha ammonito la nuova concorrente del GF Vip: “Attenta, vuoi chiedere a loro (gli autori, ndr) se puoi farlo senza microfono? Magari fallo poi in privato, se non vuoi farlo in modo pubblico non lo fare”.

Sonia Bruganelli "Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex Belli"/ Il consiglio choc

Tuttavia, Delia Duran ha sottolineato di non avere problemi a effettuare questa confessione a microfoni aperti: “Ho da dirti una cosa molto delicata. Tranquilla te lo faccio capire. Io sto cercando da tanto un figlio con Alex Belli. E come puoi ben vedere nulla è successo. Però forse ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare. So che sarà difficile farlo e quindi per adesso ti dico questo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA