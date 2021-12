Delia Duran: “Alex Belli? Mi ha umiliata”/ Su Carlo Cuozzo: “Andata oltre il bacio”

Delia Duran rompe il silenzio dopo il confronto con il marito Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 che si è concluso con la squalifica dell’attore costretto a lasciare il reality. Pur non essendo stata una concorrente del GF Vip, Delia è stata una protagonista indiscussa delle dinamiche della casa per il rapporto che Alex ha instaurato con Soleil Sorge e che ha portato più volte la Duran a cercare il confronto sia con il marito che con la stessa Soleil. Dopo aver visto il bacio, le coccocole e gli abbracci tra Alex e Soleil, negli scorsi giorni, Delia è stata pizzicata dai paparazzi le cui foto sono stata pubblicate su whoopsee.it mentre baciava un altro uomo.

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Novella 2000, Delia Duran parla per la prima volta del bacio con Carlo Cuozzo che definisce “un amico” e racconta nuovi dettagli. «Non lo conosce nemmeno Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo», ha svelato.

Delia Duran: “Alex Belli mi ha fatta soffrire”

Per tre mesi, il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran è stato al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2021. Ripercorrendo tutto ciò che è accaduto, Delia nega di vivere il rapporto con Alex come coppia aperta e confessa di aver sofferto davvero tanto. «Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata», ha dichiarato la Duran.

La Duran, inoltre, non risparmia commenti neanche su Soleil Sorge che definisce «una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco». Ma cosa accadrà, ora, al suo rapporto con Alex? «Mi deve dare spiegazioni, ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?», conclude.

