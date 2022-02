Delia Duran: “Alex Belli? Qui per condividere con Soleil”/ Rapporto a tre al GF VIP?

Delia Duran al Grande Fratello Vip reagisce al ritorno nella casa di Alex Belli facendo una battuta sulla “rivale” Soleil Sorge. Prosegue la querelle nel reality show condotto da Alfonso Signorini a conferma del livello altissimo raggiunto in questa edizione. Direttamente dalla fazenda il ritorno dell’attore di Centovetrine descritto come “il più grande animatore turistico” dal padrone di casa.

Delia gela Alex Belli "Non siamo sposati"/ "Non c'è una carta, solo una preghiera"

Il suo ingresso nella casa non è stato accolto benissimo dalla ex moglie, si fa per dire visto che non si sono mai sposati ufficialmente ma fatto solo una promessa con tanto di preghiera, che reagisce dicendo: “è qui per condividere con Soleil”. La Duran interpreta l’ingresso di Alex Belli come l’ennesimo colpo di scena ed è visibilmente scioccata e non lo nasconde: “questo è il colpo di scena, sono scioccata”.

Delia Duran, Signorini "chi scegli la tra finale GF VIP e Alex Belli?"/ Lei "Resto!"

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: la soap prosegue al GF VIP

Prima di presentarsi agli altri vipponi, Alex Belli si confronta in solitaria con l’amica artistica Soleil Sorge dicendole: “non ho fatto niente, tu sei sempre stata coerente e la coerenza che hai è una cosa che ti ringrazierò a vita. Quello che ho vissuto qui e fuori è sempre stato lo stesso, Delia ha perso la direzione”. L’attore l’invita a toccarlo: “toccami se ti fidi di te” con la Sorge che replica “mi fido di te ma penso anche a me”. Poi Belli si avvicina alla Sorge e l’abbraccia visto che da questa sera rientra nella casa del GF VIP a tempo determinato. La soap opera non è ancora finita.

LEGGI ANCHE:

Jessica spoilera l'ingresso di Alex Belli in diretta/ Signorini imbarazzato "Ah si?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA