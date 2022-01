Delia Duran: “Alex e Soleil, c’è stata intimità”/ GF Vip, la Sorge: “Mossa patetica”

Delia Duran continua a parlare del rapporto tra il marito Alex Belli e la sua coinquilina Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, ribadendo ancora una volta ciò che lei da tempo continua ad asserire in televisione: il volto di “Centovetrine” e l’ex concorrente di “Pechino Express” avrebbero fatto l’amore durante il reality show di Canale 5. Dunque, avrebbero entrambi mentito circa la loro sbandierata “semplice amicizia” e sulla definizione di “chimica artistica” che ha accompagnato la scena del loro bacio appassionato.

Queste sono state le affermazioni di Delia in riferimento a questa situazione: “Lei e Alex non hanno detto le cose per come stavano. Lui mi ha confessato tutto e confermo che tra loro c’è stata l’intimità. Però attenzione, me lo ha confessato dopo che l’ho perdonato, mi ha detto proprio tutto. Questo è stato il mio sbaglio più grande, perdonarlo subito, ma in amore spesso accade che sei cieco e vai avanti”.

DELIA DURAN CONTRO SOLEIL, CHE REPLICA: “SE CONTINUA COSÌ, PARLO E SMETTO DI TUTELARE LEI E ALEX!”

Secondo Delia Duran, Soleil “si è innamorata persa di Alex, pensando che lui avrebbe scelto lei al posto mio. Significa allora che ha un grande sentimento per mio marito. Io sono la sua donna, però mi vengono tanti pensieri. Ho un po’ di paura. Lui forse è davvero innamorato di lei e non me lo vuole ammettere”.

Soleil, dal canto suo, non sopporta più i continui attacchi di Delia e minaccia di dire tutto quello che sa circa un presunto segreto relativo a Belli e Duran. Quest’ultima, è stata definita dalla Sorge “una disperata di fama e popolarità. Credo che Alex non sia d’accordo con tutto questo. Questa è una mossa patetica e sbagliata. Lei dovrebbe preoccuparsi delle nostre parole, degli sguardi e dei gesti che c’erano qui dentro. Se il matrimonio è tentennato, un problema c’è. Credo che lei abbia voglia di apparire e fare show. Se le cose continuano così, smetto di stare zitta e di tutelare lui e lei”.

