Delia Duran “Alex? Ho ancora dubbi”/ “Entro al GF Vip per capire, l’ho perdonato ma…”

Inizia questa sera la quarantena di Delia Duran per fare poi il suo ingresso nei prossimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima di chiudersi in albergo però, Signorini la invita fuori dalla porta rossa per una chiacchierata sul suo rapporto con Alex Belli e la lite nata dopo il suo ultimo tweet dedicato a Soleil Sorge. Delia, in diretta, dichiara: “Lui sostiene ancora che c’è una amicizia bellissima con Soleil ma quando scrive certe cose, visto che io sono lì con lui, abito a casa sua, sta al telefono 24 ore su 24, scrive i tweet, parla con me prima!”

Delia Duran avverte Alex e Soleil: “Entro al Grande Fratello per capire”

La modella continua: “Sai benissimo che ho dei dubbi. Ecco perché voglio entrare nella Casa, perché mi manca un tassello! Ho dei dubbi! Voglio capire se la percezione che Alex ha vissuto nella Casa corrisponde con la realtà. Io l’ho perdonato ma non dimentico! Ora sono pronta ad affrontare la quarantena senza Alex.” La permanenza nella Casa le darà, dunque, l’occasione per confrontarsi con Soleil e chiarire i suoi dubbi, cosa che Alex si augura: “Le auguro di vivere questa esperienza, di essere se stessa e capire veramente questo tassello, altrimenti non ci salviamo fuori”, ammette lui in studio.

