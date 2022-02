Delia Duran “Alex? Se ne vada a fare in cul*!”/ Soleil “Tu la donna della sua vita”

Soleil Sorge e Delia Duran sono arrivate ad una nuova fase del confronto rispetto all’ormai famigerato triangolo che vede coinvolto il marito della seconda Vippona, Alex Belli. L’attrice e modella venezuelana non sembra affatto aver cambiato idea rispetto alla sua posizione presa nei giorni scorsi ed anzi ha ribadito ancora una volta a Soleil cosa l’abbia realmente sconvolta. Come riporta Biccy, la donna ha ammesso: “La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni”. Anche dopo l’uscita dal GF Vip, secondo il racconto di Delia, Alex avrebbe continuato a pensare a Soleil, isolandosi e pubblicando sui social pensieri dedicati all’influencer.

Soleil Sorge "tra me e Alex alchimia e complicità"/ Lui sui social "parole sublimi…"

Per questo Delia si è detta intenzionata a chiudere la sua storia con Alex: “Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu**. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta”. La Duran ha ammesso la piena sincerità di Belli nei suoi confronti rispetto al suo modo di essere, “ma questo è diverso”, ha ammesso. “Prendermi per il c**o non mi sta bene. Fa un gaming che non mi appartiene, che se ne vada a fare in c**o. Perché devo sopportare tutto questo?”, ha tuonato nella Casa di Cinecittà.

Barù Gaetani a letto con Delia Duran e Giucas Casella/ "Barù aveva l'alzabandiera"

Delia Duran mette un punto alla storia con Alex Belli: Soleil Sorge interviene

L’amore di Delia Duran per Alex Belli non sarebbe svanito del tutto, almeno stando alle sue parole, ma la donna, confrontandosi con Soleil, ha spiegato di essere ormai stanca di tutta questa situazione che si è venuta a creare. La venezuelana ha anche ammesso di essere una donna molto istintiva ma al tempo stesso, questa volta, sa di essere certa della sua posizione. Un po’ troppo esagerato, invece, secondo Soleil che ha ritenuto poco bello anche il gesto dell’anello.

Soleil Sorge ha quindi tentato di farla ragionare asserendo: “Poi ricorda che con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita e non io”. La stessa ha chiarito di essere stata la prima a mettere un palo tra loro due: “Mi hai dato della gatta morta e mi hai detto di vergognarmi quando non ho fatto nulla e sono stata la prima a mettere sempre un palo tra me e Alex”. Nonostante le rassicurazioni della Sorge non si possono comunque dimenticare i baci tra i due e gli avvicinamenti sotto le coperte che tanto hanno destato scalpore dentro e fuori la spiatissima Casa di Cinecittà.

Delia Duran a Soleil Sorge complicità sospetta al GF VIP/ "Ti adoro. Posso dirtelo?"

“Tu sei la donna della sua vita, non io” #GFVIP pic.twitter.com/IVbK8hWC19 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA