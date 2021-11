Delia Duran, amaro sfogo verso Alex Belli dopo bacio a Soleil/ “Mancanza di rispetto”

Delia Duran ora il rapporto del marito Alex Belli con Soleil Sorge inizia a preoccupare…

Delia Duran rompe il silenzio e si lascia andare ad un amaro sfogo verso il marito Alex Belli. Dopo aver dichiarato più volte di non essere assolutamente preoccupata per il rapporto tra il marito e Soleil Sorge, la notte di Halloween ha spinto Delia Duran a pubblicato un lungo sfogo tra le storie di Instagram in cui definisce l’atteggiamento di Belli una “mancanza di rispetto” nei suoi confronti. A scatenare la reazione di Delia Duran è stato il doppio bacio di Alex Belli a Soleil Sorge e Sophie Codegoni durante la Festa di Halloween.

Nel post, Delia racconta di essere stata d’accordo immediatamente con la decisione di Alex Belli di partecipare al Grande Fratello Vip 2021 e di essere stata estremamente orgogliosa di lui quando ha raccontato del loro amore e della decisione di sposarsi. Tuttavia, l’atteggiamento che Alex Belli ha avuto negli ultimi giorni e che ha portato al “bacio cinematografico” con Soleil e sophie ha deluso fortemente Delia.

Il duro sfogo di Delia Duran verso il marito Alex Belli

Delia Duran affida ad Instagram il proprio stato d’animo dopo aver visto i baci che il marito Alex Belli ha dato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni per gioco. Un gesto che non è piaciuto alla moglie dell’attore che, pur ribadendo l’amore che prova per lui, non nasconde di essere profondamente delusa. “Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. Proprio qualche settimana fa, durante un’intervista, go detto che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide… E l’ho detto perché so che persona sei, come ti comporti con i tuoi veri amici. Ma da quella volta tutto sta cambiando. È vero che siamo esseri umani, Alex, e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare”, ha scritto Delia.

La Duran, infine, non nasconde i dubbi che la stanno torturando dopo aver visto le ultime immagini del marito con Soleil Sorge: “Sinceramente non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall’amore che proviamo l’una per l’altro, torna a essere l’Alex che tutti noi conosciamo”.



