Delia Duran attacca Barù: “Se hai le palle dimmelo in faccia”/Lui: “Non me ne fre*a…”

Scontro al Grande Fratello Vip 2021 tra Delia Duran e Barù. Tutto è accaduto durante la cena di ieri sera quando i sei inquilini si sono ritrovati a cenare tutti insieme in veranda. Ripercorrendo quella che è stata un’avventura lunga sei mesi, Delia ha deciso di soffermarsi su quanto accaduto tra Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo. La modella venezuelana ha parlato dell’ottimo rapporto che Nathaly aveva creato con Lulù e Jessica aggiungendo quanto fosse dispiaciuta per come tutto si era rotto in seguito al litigio con Jessica. “Nathaly mi ha sempre parlato molto bene di loro, mi dispiace che sia andata a finire così” dice l’attrice rivolgendosi a Jessica e Barù.

Delia ha così aggiunto di aver molto apprezzato le parole di Jessica la quale, nel corso dell’ultimo appuntamento con la radio del GF Vip, ha ammesso di avere come unico rimpianto dell’avventura nella casa quello di non essere riuscita a risolvere le incomprensioni con Nathaly. L’argomento, però, non entusiasma Barù.

Delia Duran e Barù: scontro al Grande Fratello Vip

Barù, contrariamente a Delia Duran, non è intenzionato a parlare della discussione tra Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo spiegando di non essere interessato all’argomento. “Non me ne frega niente del rapporto fra Jessica e Nathaly”, afferma il toscano provando a troncare l’argomento. “Se hai le palle dimmi in faccia cosa hai detto dell’intervista di Jessica su Nathaly”, sbotta Delia andando verso Barù e difendendo la Selassiè e il suo desiderio di chiarire con la Caldonazzo. “Lei lo ha detto perché c’è stato un bellissimo rapporto tra di loro” , ha aggiunto la modella venezuelana.

“Mi dispiace che non ascolti, io rispetto il tuo parere ma devi rispettare anche il mio. Mi dispiace che tu non abbia sentito quello che volevo dire a Jessica” conclude Delia.





