Delia Duran attacca Miriana Trevisan: “La ritenevo più intelligente”/ “Non mi piace”

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri su Canale 5 ha dato agli inquilini della Casa un po’ di argomenti su cui discutere. Al centro di vari discorsi non solo la lite tra Katia, Manila e Miriana ma anche il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Quest’ultima, in particolare, sfogandosi con Nathaly Caldonazzo, si è detta molto delusa dalla reazione e dalle parole della Trevisan di fronte a questo discusso bacio.

Soleil Sorge a Delia Duran: "Non vai via con Alex Belli?"/ Lei: "Fatti i ca*zi tuoi!"

In particolare Delia, come riportano le colleghe di Blogtivvu, ha accusato Miriana di non essere intelligente come credeva: “Non tutti abbiamo questa capacità di analisi come ce l’hai tu. O come ce l’ha una Manila. Miriana è totalmente diversa da noi. E ci sta, non è che tutti dobbiamo essere uguali ed avere lo stesso carattere, però… la ritenevo più intelligente, questo sì, è poco ma sicuro.” ha tuonato la modella venezuelana.

Katia Ricciarelli umilia Miriana Trevisan/ "Io sono Katia Ricciarelli tu chi sei?"

Delia Duran critica Miriana Trevisa, Nathaly Caldonazzo replica

Di fronte a queste parole di Delia, Nathaly ha replicato appoggiandola: “Poi certe volte non ti va neanche di parlare perché dici, vabbè ma sai che c’è? Se non ci arrivi da sola a queste cose ma perché io alla mia età devo starti ancora a spiegare…” E ha aggiunto: “Lo puoi fare con Alex perché c’è in ballo un futuro insieme. Una costruzione prima e un futuro dopo, allora lì vale la pena di affrontare certe cose. Però con altre persone dopo un po’ perdi anche la pazienza. L’hai fatto? Prendo atto. Non mi piace ma non è che devo andare a sviscerare con te perché l’hai fatto o meno, Sticazz*! Tanto più si avvicina al finale più si capisce che è una strategia e stai combattendo per vincere. Non vuoi tirare il bello fuori di te.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli Vs Miriana "Fai la santarellina e balli mezza nuda"/ Lei: "Vipera!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA