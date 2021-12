Delia Duran bacia un altro uomo/ Vendetta ad Alex Belli o tradimento? Lui al GF Vip…

La vera notizia alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, è il bacio che Delia Duran ha dato ad un altro uomo. La moglie di Alex Belli ha deciso di restare in silenzio dopo i continui avvicinamenti tra l’attore e Soleil Sorge ma a quanto pare non è rimasta con le mani in mano. Whoopsee ha paparazzato in esclusiva Delia insieme ad un misterioso uomo, mentre sono a cena. Tra i due il feeling è più che palpabile ed alla fine il loro avvicinamento culmina con un bacio passionale.

Sono immagini clamorose e che probabilmente Alex Belli potrebbe non aspettarsi, quelle che immortalano la donna in compagnia di un altro uomo ed in atteggiamenti più che intimi. Come scrive Whoopsee, “I due hanno trascorso una serata intima al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano, diventato sfondo di effusioni inequivocabili”. Dopo le iniziali chiacchiere sul divanetto del locale, la ciliegina sulla torta che ha confermato il loro grande feeling è stato il bacio prontamente paparazzato. Le foto di Delia Duran e del misterioso ragazzo stanno inevitabilmente facendo il giro dei social, alimentando il chiacchiericcio sul matrimonio con Alex Belli.

Quella di Delia Duran nei confronti del marito Alex Belli è una vendetta dopo gli avvicinamenti sempre più pericolosi dell’ex attore di Centovetrine all’influencer Soleil Sorge? O magari la modella venezuelana ha trovato conforto tra le braccia di un altro uomo dopo le delusioni subite negli ultimi mesi facendo così provare al marito il brivido di un presunto tradimento? Questo non ci è dato saperlo ma come invece ha documentato Whoopsee, la donna avrebbe lasciato il ristorante insieme all’uomo, che a quanto pare sarebbe un giovane imprenditore.

Nel frattempo nelle ultime ore Alex Belli sarebbe sempre più vicino a Soleil, della quale nella Casa del Grande Fratello Vip proprio non riuscirebbe a farne a meno. Tra loro le effusioni non mancano. Ad ogni modo Belli negli ultimi giorni, tornano sull’argomento Delia sarebbe apparso abbastanza sereno anche nel caso in cui tra loro le cose non dovessero risolversi nel migliore dei modi, al punto da asserire: “Se non riesco a risolvere con lei? Non finisce il mondo […] Amen”. Oggi l’attore sarà messo a conoscenza delle clamorose foto della moglie insieme al misterioso ragazzo? E cosa penserà del bacio tra i due?

Delia che bacia un altro ahhahaahahah che Circo #GFvip pic.twitter.com/NhQ4J5d7bO — 🤍Nokamotaka🖤 (@abroscia_) December 10, 2021

