Delia Duran bacia un’altra donna di fronte ad Alex Belli/ Nuovo triangolo? “I tre super affiatati”

Delia Duran bacia un’altra donna di fronte ad Alex Belli: nuovo triangolo in vista?

Delia Duran e Alex Belli tornano al centro del gossip. Dopo un’estate passata lontano dai riflettori sotto i quali sono stati per mesi durante l’avventura al Grande Fratello Vip, la coppia torna ad essere paparazzata e non da sola. Il magazine Vero, nel numero in edicola questa settimana, ha paparazzato Alex e Delia in dolce compagnia.

Al loro fianco negli scatti, come riporta LaNostraTv, c’è infatti una donna misteriosa a quanto pare molto vicina alla Duran, cosa d’altronde dimostrato dall’azione che compiono le due in una foto in particolare. Delia e la donna infatti si scambiano un bacio e proprio davanti agli occhi di Alex Belli. “I tre sono super affiatati…Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti…” scrive poi la giornalista autrice dell’articolo.

Delia Duran e Alex Belli: mossa pubblicitaria o vero amore ‘libero’?

La domanda, insomma, nasce spontanea: nuovo triangolo amoroso per Delia Duran e Alex Belli? La coppia d’altronde non ha mai fatto mistero di vivere un amore ‘libero’, senza caselle precise o definizioni. Basti ricordare il rapporto vissuto da Alex Belli con Soleil Sorge proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. La giornalista però al contempo lancia un sospetto: che possa essere una trovata pubblicitaria? “È vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero…” si chiede infatti l’autrice dell’articolo, lanciando il dubbio ai suoi lettori.

