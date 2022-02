Delia Duran, bacio a Barù e l’attrazione per Antonio Medugno/ “Alex? Non voglio più stare male”

Delia Duran, dal bacio a Barù all’attrazione per Antonio Medugno

Delia Duran è la prima finalista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e approda all’ultima puntata con un mese di anticipo rispetto agli altri concorrenti. La moglie di Alex Belli ha superato il dramma della rottura in diretta televisiva del suo matrimonio e si appresta a incontrare l’ormai ex marito per la prima volta dopo la fine delle nozze proprio davanti alle telecamere. A breve i due si rivedranno all’interno della Casa: in attesa di capire quale saranno le emozioni che proveranno, questa settimana Delia Duran ne ha avute un po’ per tutti.

Prima si è vendicata dell’ex amica Jessica Selassié baciando il suo Barù, poi ha ammesso di avere attrazione nei confronti di Antonio Medugno, infine ha quasi lasciato il gioco, salvo prontamente ripensarci. Ma andiamo con ordine: in un confessionale di qualche giorno fa, la modella venezuelana a sorpresa ha svelato di aver dato un bacio al food blogger Gherardo Gaetani, in arte Barù, impegnato in un rapporto platonico con Jessica Hailé Selassiè, la sorella principessa. Delia Druan ha anche chiarito, non senza un pizzico di cattiveria, che il gesto di baciare Barù era vendicativo: “così impara”, ha detto riferendosi a Jessica.

Pronta al rientro di Alex Belli

Nella puntata di lunedì sera il pubblico scoprirà se Barù ha rifiutato le avances di Delia Duran o ne ha approfittato, tradendo le aspettative della Selassié. Archiviato il siparietto bollente, Delia ha poi raccontato ad alcune coinquiline della Casa di sentirsi attratta da Antonio Medugno: ne ha parlato in particolare con Nathaly Caldonazzo, confessandole di trovare la star di Tik Tok attraente ma di essere spaventata dalla differenza di età. Una strategia per mantenere alta l’attenzione su di sé? Una trovata pubblicitaria per far restare il pubblico incollato alle sue vicende? Non è dato sapere: quel che è certo è che la Duran è già in finale, per cui non ha bisogno di stratagemmi per resistere al game.

Sicuramente il prossimo serale del GF Vip la vedrà indiscussa protagonista visto l’imminente rientro in casa di Alex Belli che, proprio in settimana, ha inviato un messaggio alla moglie attraverso il solito aereo. Il testo recitava così: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. La modella ha subito chiarito di non credere alle parole dell’ex e di non avere alcuna intenzione di tornare con lui, ma al massimo di essere disponibile ad un chiarimento, ovviamente in diretta tv. La telenovela, insomma, continua ed è l’unica dinamica di coppia, anzi di triangolo che ancora appassiona il pubblico. Ci si chiede quale sarà il nuovo episodio: Alex sceglierà di tornare tra le braccia di sua moglie Delia Duran, complice anche il fatto che lei è candidata alla vittoria finale oppure tenterà di nuovo la sorte con Soleil? Un’ultima cosa: i dubbi se abbandonare il gioco o proseguire nel programma che Delia ha manifestato dopo l’ultima diretta ci sembrano assolutamente non sinceri, per una come lei lo show must go on e poi c’è Alex Belli che la aspetta.

In occasione della giornata di San Valentino, in Casa stasera potrebbero accadere diverse sorprese anche per Delia Duran, che nell’ultimo periodo è rimasta molto delusa dall’amore. Nonostante la complicità con Antonio Medugno, Delia ha svelato di essere ancora innamorata di Alex Belli e proprio parlando con il tiktoker nei giorni scorsi ha ammesso di essere disposta a perdonarlo e fare pace con il marito se dovesse entrare in Casa. “A volte perdi anche la dignità quando sei innamorato”, ha confidato la venezuelana a Gianluca ed Antonio durante una chiacchierata proprio sull’amore.

Delia Duran ha ammesso di essersi innamorata solo una volta nella sua vita: “Ne ho avuti tanti fidanzati eh?”, ha precisato. Farà riferimento all’ex attore di CentoVetrine? Alex è stato il protagonista dei discorsi tra la Duran ed Antonio anche nelle ore precedenti alla nuova puntata del GF Vip. Dopo aver ammesso di essere disposta a far pace, adesso la donna ha fatto un piccolo passo indietro: “Mi è piaciuta la cosa dell’aereo ma vediamo… non è 100%”. “Non voglio stare più male”, ha aggiunto.



