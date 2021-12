Delia Duran “Bacio con Carlo? Finto, fatto per vendetta”/ “Alex non mi ha rispettata”

Delia Duran racconta tutta la verità sulle foto in cui bacia un altro uomo in una doppia intervista rilasciata, insieme ad Alex Belli, ai microfoni di Verissimo nella puntata in onda il 18 dicembre. Dopo aver visto da casa il rapporto tra il marito e Soleil Sorge diventato sempre più forte, Delia, nonostante il dolore per l’atteggiamento di Alex, ha deciso di perdonarlo e di salvare la loro storia d’amore.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato Delia Duran – Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”, ha spiegato Delia a Silvia Toffanin.

Delia Duran e la verità sulle foto del bacio con Carlo

Quando Alex Belli era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran era stata paparazzata in compagnia di Carlo, un ragazzo con cui è anche scattato il bacio. Oggi, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, la Duran confessa di essersi vendicata di Alex. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”, ha spiegato la moglie di Belli che, a sua volta, ha aggiunto – “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”.

Infine, Delia ha commentato l’atteggiamento che Soleil Sorge ha avuto in casa con Alex: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”, ha concluso.



