Delia Duran cerca il bacio con Antonio, ma lui si sposta/ Cosa è successo al GF Vip

Delia Duran continua a far parlare di sé. Dopo il triangolo con Alex Belli, suo marito, e Soleil Sorge, e l’ingresso nella casa del GF Vip, la modella non si allontana di certo dai riflettori. Solo qualche ora fa la concorrente ha scoperto che domani sera – in occasione della nuova puntata condotta da Alfonso Signorini – Alex Belli farà ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6. Tra i due i rapporti sono tesissimi, vista la situazione che si è creata. Dunque la modella non sembrerebbe essere entusiasta all’idea di rivedere il marito. L’attore, invece, sembrerebbe intenzionato a riconquistare il cuore di Delia: per questo, nei giorni scorsi, ha deciso di regalare a sua moglie un aereo, con un messaggio dedicato. La Duran, comunque, al momento sembrerebbe pensare a tutt’altro. Infatti, la concorrente ha creato un feeling intenso con Antonio, con il quale c’è stato anche un episodio particolare.

Delia Duran ha tentato di baciare il tik toker, con il quale sembra aver instaurato un rapporto speciale. Lui, però, sembra non aver preso bene l’iniziativa dell’amica: dai video, infatti, si nota come si sia spostato in occasione del tentativo da parte di Delia. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Delia Duran cerca di baciare Antonio: cosa è successo

Cosa è successo tra Delia Duran e Antonio? Sabato sera, i Vip hanno fatto un gioco a coppie con i Mikado. Una delle coppie era appunto composta dalla modella e dal tik toker. La concorrente ha tentato ripetutamente di baciare il compagno di giochi, che tuttavia ha avuto una reazione involontaria che non è passata inosservata. Sembrerebbe infatti che Antonio abbia ha cercato più volte di sfuggire ai baci di Delia, forse per rispetto verso la sua situazione piuttosto confusa con il marito Alex Belli o forse per mancato interesse.

Il feeling tra i due, comunque, è evidente. La “coppia” passa molto tempo insieme e si lascia spesso andare a confessioni particolari, come quella arrivata da parte di Delia Duran qualche giorno fa. La modella ha infatti rivelato ad Antonio: “Ho una voglia matta di scop**e con te”, per poi aggiungere “Con te e Alex”. Antonio Medugno non è apparso imbarazzato, anzi, ha preso la dichiarazione di Delia con un sorriso: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate“. Delia Duran a quel punto ha chiarito: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”. La Duran e il marito non hanno mai nascosto di avere un amore “libero”: cosa ne penserà Alex Belli degli ultimi sviluppi?

