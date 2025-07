Chi è Delia Duran: dall'accusa di riciclaggio (poi assolta) alle foto 'hot' dalla fine turbolenta con l'ex marito Marco Nerozzi ad Alex Belli

Delia Duran chi è la moglie di Alex Belli: da modella in Venezuela alle foto hot

C’è anche la moglie di Alex Belli, Delia Duran tra gli ospiti della puntata di Storie al Bivio Show, il programma di interviste condotto da Monica Setta in onda nella prima serata di Rai2. Chi è Delia Duran? All’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata in Venezuela nel 1988 sin da giovane si appassiona al mondo della recitazione prendendo parte ad alcune telenovelas del suo Paese d’origine proseguendo nel frattempo gli studi e specializzandosi in Marketing. All’età di 20 anni si trasferisce in Italia ed inizia a lavorare come modella, compare in fiction come L’onore e il Rispetto ed è valletta del programma di Piero Chiambretti ne La Repubblica delle Donne.

La popolarità arriva nel 2019 quando insieme al fidanzato Alex Belli partecipa a Temptation Island mentre nel 2021, sempre insieme al compagno, è tra i concorrenti del Grande Fratello attualmente fanno molto scalpore le foto ‘hot’ Delia Duran posta sui social, gli scatti sono del marito Alex Belli che oltre ad essere un attore e anche un fotografo. La storia d’amore della coppia è sempre sotto la lente di ingrandimento dei social di recente hanno confessato di essere una coppia aperta e di volere un figlio ricorrendo, se è necessario, anche alla fecondazione assistita.

Delia Duran: dall’accusa di riciclaggio (poi assolta) alla fine della relazione con l’ex marito Marco Nerozzi

Nel 2022 Delia Duran è stata assolta dalla condanna di riciclaggio mentre l’ex marito Marco Nerozzi è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione. La modella è finita sotto accusa perché aveva occultato, trasferito e sostituito circa 2 milioni di euro considerati proventi del reato di sfruttamento della prostituzione. Da tutte le accuse, tuttavia, è stata assolta. La fine della relazione con l’ex marito Marco Nerozzi è stata turbolenta. Delia ed Alex Belli hanno accusato l’uomo, imprenditore bolognese di circa 50 anni, di averli aggrediti, accuse che l’uomo ha sempre smentito.