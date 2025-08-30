Delia Duran, chi è la compagna di Alex Belli: i due grandi protagonisti del Grande Fratello nel 2019. La loro coppia aperta ha fatto discutere

Da sette anni Alex Belli condivide la sua vita con Delia Duran, modella e attrice di origine venezuelana. I due sono stati protagonisti del Grande Fratello nel 2019: proprio durante quell’edizione del GF, Alex Belli ha conosciuto e si è innamorato di Soleil Sorge, scambiandosi anche con lei effusioni, abbracci e baci. In quell’occasione i due hanno vissuto una storia d’amore nella casa, creando scalpore, visto il rapporto d’amore che Alex aveva già fuori dalla casa con Delia Duran, che poco dopo entrò a sua volta nella casa. I due, in realtà, vivono una coppia aperta.

“C’è un’unica regola che è quella di essere sé stessi e questa cosa qui annulla tutto il resto” ha rivelato di recente proprio Alex Belli a Monica Setta durante un’intervista. I due, nonostante all’inizio si pensasse che fossero sposati, in realtà si sono solamente scambiati le promesse nel 2021, sul lago di Como. Non sono però sposati.

Delia Duran, chi è la compagna di Alex Belli: sognano un bebè insieme

Dopo aver vissuto sette anni importanti insieme, con momenti felici e altri complicati, ora Alex Belli e Delia Duran sperano di poter diventare genitori. In passato, infatti, i due hanno rivelato di sognare di avere un bebè, diventando dunque mamma e papà. Un sogno che vive soprattutto nel cuore di Delia, che vorrebbe diventare mamma. Un desiderio profondo che i due coltivano da tempo e che sperano di poter realizzare con l’inseminazione artificiale: per diversi anni, infatti, ci hanno provato senza riuscirci in maniera naturale. Sarà la scienza la soluzione per avere un bebè? I due ci sperano per vivere un nuovo capitolo del loro amore, che tra alti e bassi – vissuti anche pubblicamente – vivono una splendida storia da sette anni ormai.

