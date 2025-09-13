Delia Duran è sposata da anni all'attore e modello Alex Belli. La loro storia ha vissuto alti e bassi ma anche un grandissimo amore.

Delia Duran è una modella venezuelana che parteciperà come ospite nella trasmissione di Storie di Donne al Bivio per sabato 13 Settembre. La donna è la moglie dell’attore Alex Belli ed i due nonostante alcuni alti e bassi sono molto innamorati e più legati che mai, ma andiamo a vedere meglio chi è Delia Duran.

Angelo Bonsignore, chi è dipendente nel testamento di Giorgio Armani/ La cifra monstre donata dallo stilista

Delia Duran è il nome d’arte di Nusat Del Valle Duran Perez ed è nata a Merida, in Venezuela, il 17 Aprile 1988. L’infanzia di Delia non è semplice, da bambina vive senza padre che va via di casa quando era piccolissima. Fin da piccola è attratta dal mondo della moda e della recitazione ed ha lavorato da giovanissima in alcune Telenovelas del suo paese.

Chiara Giordano, chi è ex moglie Raoul Bova? Cosa pensa dello scandalo Ceretti/ Mamma avvocatessa e due figli

A 20 anni però Delia prende una vera e propria svolta e si trasferisce in Italia per continuare la sua carriera come modella. Oltre a questo però lavora in alcune fiction come Il Bello delle Donne e L’Onore e il Rispetto oltre allo svolgere il ruolo di valletta. Nel 2019 prende parte a Temptation Island insieme al compagno Alex Belli, il primo di una serie di preamboli che li vedrà protagonisti.

Delia Duran e Alex Belli, una storia difficile ma un grande amore

La relazione tra Delia Duran e Alex Belli ha vissuto alti e bassi e tante polemiche. I due appunto si sono confrontati a Temptation Island, poi la loro Liaison ha visto problemi anche al Grande Fratello ma i due hanno comunque superato qualsiasi avversità e sono andati avanti. Poi loro due si sono sposati il 26 Giugno 2021 e va detto che lei ha avuto un altro matrimonio alle spalle, con l’imprenditore Marco Nerozzi.

Francesco Merola choc sul padre Mario: "Ha buttato 40 miliardi nel gioco"/ "E' morto mentre cantava"

In passato si è parlato molto del fatto che i due vivevano il loro rapporto come una coppia aperta e Alex Belli ne ha parlato apertamente a Storie di Donne al Bivio ed ha chiarito: “Da quando ci siamo messi insieme sono successi tante cose e il fatto di essere una coppia aperta comporta delle cose, e noi abbiamo un’unica regola che è quella di lasciare il proprio compagno o la propria compagna di essere se stessi”.

Delia ha raccontato che i due hanno avuto alti e bassi nelle loro storie ma allo stesso tempo hanno sempre fatto tutto senza segreti, anche i tradimenti: “Chi ha tradito di più? Lui, ma solo nei momenti di debolezza”, poi va sottolineato che entrambi stanno provando da tempo ad avere dei figli anche se al momento senza successo.