Delia Duran choc “Alex? Non riesco a perdonarlo”/ “Pronta ad amare me stessa e rinascere”

Delia Duran e la sua idea di amore libero

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge è stato protagonista della diretta. Tra i Vipponi, ormai nessuno regge il peso di questo luogo triangolo e tutti pregano Delia affinché possa prendere una decisione, visto che Alex non sembra voler fare una mossa verso di lei. La modella ha dichiarato di voler sentire lei stessa con le sue orecchie da Alex la verità sui suoi sentimenti per Soleil. Le due donne sono state chiamate in SuperLed per guardare gli ultimi post social di Alex, ed in quella circostanza la Duran ha ammesso di sentirsi libera con lui lontano, consapevole di poter finalmente iniziare la sua avventura in Casa.

Solo in seguito le due donne hanno scoperto che in realtà Belli non è partito verso mete lontane ma è in studio dove ha dichiarato di non voler scegliere tra la moglie e l’amica e di provare per Soleil un amore mentale e una forte connessione. Delia è poi stata chiamata a svelare cos’è per lei l’amore libero pur manifestando ancora tutta la sua totale confusione rispetto alla sua storia con Alex.

I confronti con Barù e Manila: lei Delia qla prima finalista?

Nel dopo puntata Barù ha deciso di confrontarsi con Delia Duran spiegandole i suoi motivi relativi alla nomination: secondo lui quanto visto finora sarebbe tutto finto, altrimenti lei non sarebbe venuta a discutere del suo matrimonio in diretta televisiva. Delia di contro ha ammesso di essere confusa perché ancora innamorata di Alex e vuole vedere fino a che punto può arrivare con il suo teatrino, che a detta sua, è stato iniziato dall’attore e insieme a Soleil.

Nei giorni scorsi Delia ha poi avuto un confronto con Manila Nazzaro, che vede quasi come una mamma o una sorella maggiore: a lei ha confidato di essere stanca, di sentirsi anche un po’ pressata da tutti questi giudizi e di soffrire molto, arrivando alla conclusione di voler lasciare Alex. Delia è attualmente al televoto, ma questa volta potrebbe essere lei a vincerlo e diventare la prima finalista dello show. Sarà una dura battaglia, ancora una volta, contro Soleil.

Delia Duran e la ritrovata libertà

Delia Duran e la sua storia con Alex Belli sarà ancora al centro della nuova puntata di oggi all’insegna del Grande Fratello Vip? La donna nelle passate ore ha espresso la sua decisione finale dicendosi ormai libera. “Complimenti!”, ha commentato Kabir Bedi. “Ho dato un punto a questa storia che mi tormentava”, ha aggiunto la donna, dicendosi finalmente capace di superare le paure ed il limite. “Questa Casa mi ha portato ad amare me stessa ed a rinascere”, ha aggiunto l’attrice venezuelana.

Delia tuttavia, incalzata da Nathaly Caldonazzo, non si è detta sicura di non voler tornare più con Alex: “Però l’importante è che devo rispettare me stessa”. La donna ha ammesso la presenza di amore nei confronti del marito ma sarebbe riuscita a liberarsi del tormento che aveva dentro di lei. Ma la decisione per il momento è quella di voler chiudere con l’uomo, sebbene non abbia definito la sua scelta definitiva. “Per il momento non mi sento in grado di perdonarlo, ho bisogno del mio spazio”, ha aggiunto la donna.

