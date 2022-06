Delia Duran choc “Barù ci ha provato con Jessica”/ Sulla rottura tra Manuel e Lulù…

Delia Duran a ruota libera sulle coppie del Grande Fratello Vip

Delia Duran commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Delia è stata protagonista assieme al marito Alex Belli della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il triangolo amoroso con Soleil Sorge ha incuriosito e appassionato i telespettatori ma ha anche scatenato numerose polemiche. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Delia ha espresso un parere in merito a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Anche per Delia la loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno. La moglie di Alex Belli aveva notato una certa complicità tra loro all’interno della casa: “Una volta usciti la convivenza deve aver fatto capire a Manuel che Lulù non era la persona adatta. In effetti ci vuole tempo per capire se si è compatibili o meno. Parliamoci chiaro, Manu ha bisogno di tanta attenzione perciò ha bisogno della presenza e dell’aiuto dei genitori. Mentre lei a quanto pare non aveva un bel rapporto con la famiglia”.

Delia definisce la loro separazione uno shock e racconta un retroscena: “Quando Lulù è venuta a casa nostra con le sue sorelle raccontava solo cose positive di lui”. Poi Delia insinua il dubbio che tra Jessica e Barù ci sia stato qualcosa fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli ha rivelato: “Quando Jessica è arrivata in finale lui ha cominciato a farle gli occhi dolci. Poi lei mi ha raccontato un retroscena scioccante. Lui ci avrebbe provato eccome. Tra loro c’è stato del tenero fuori e dentro la casa”.

Delia Duran e Alex Belli vogliono avere un figlio. Delia aveva confidato questo suo desiderio anche quando era nella casa del Grande Fratello Vip. I telespettatori si erano commossi quando lei aveva espresso questa sua intenzione. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Delia ha confidato: “Ci proviamo da un po’. Per riuscirci abbiamo dovuto dar retta al medico che ci ha chiesto di rallentare la frequenza dei rapporti per favorire il concepimento, da tre volte al giorno a una volta alla settimana. Che sacrificio!”, ha ammesso.

Intanto Delia Duran e Alex Belli stanno lavorando a nuovi progetti. Il marito debutterà in musica con un singolo ispirato all’amore libero mentre Delia si è lanciata nel mondo della moda: “Avevo disegnato la linea prima di entrare nella casa e avevo detto ad Alex che dovevamo cercare un’azienda che volesse collaborare con me. Quando sono uscita dalla casa, Alex mi ha fatto una sorpresa: Pin-Up Stars ha creduto in me. Sono molto contenta perché la linea è andata a ruba”, ha spiegato. Intanto Delia confida che in futuro ci saranno progetti importanti che riguarderanno non solo lei ma anche Alex Belli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha escluso la possibilità di partecipare in futuro all’Isola dei Famosi o a Pechino Express.











