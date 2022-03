Delia Duran choc “L’amore libero? Altra coppia lo pratica”/ “Giucas e Valeria…”

Nella casa del Grande Fratello vip 2021, da mesi, si parla di amore libero. Alex Belli e Delia Duran non hanno mai nascosto di praticare l’amore libero raccontando i dettagli del loro rapporto in tv. “Questo tipo di amore non ha costrizioni e forzature, ognuno gioca a carte scoperte con il partner. Così io ho fatto con Delia, fin da subito lei mi ha detto ‘questa sono io’ e lo stesso ho fatto con lei”, ha raccontato Belli ad Alfonso Signorini durante una delle tante puntate del reality show dedicata all’amore libero.

Con l’uscita di scena di Belli, a parlare di amore libero, nella casa di Cinecittà, è Delia Duran. Durante una chiacchierata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, la modella venezuelana ha parlato nuovamente dell’idea di amore libero lasciandosi andare ad una rivelazione. Secondo Delia, infatti, ci sarebbe un’altra coppia vip che praticherebbe l’amore libero.

Delia Duran e il pensiero sull’amore di Giucas Casella e Valeria

Delia Duran, dopo aver ascoltato i racconti di Giucas Casella con la compagna Valeria, durante una chiacchierata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, dice: “Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero”, riporta Biccy.

Le parole della modella venezuelana hanno spiazzato l’ex Miss Italia e l’ex ragazza di Non è la Rai che hanno mostrato perplessità sulle parole della coinquilina: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione“.



