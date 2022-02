Delia Duran ci prova con Antonio Medugno, bacio sfiorato a letto/ Devo starti lontana

Chi credeva che l’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip avrebbe messo fine a tutta la storia che ha visto coinvolti lui, Delia Duran e Soleil Sorge si è poi ricreduto qualche giorno dopo, quando è stata Delia a fare il suo ingresso come concorrente. Ora che la Duran è stata proclamata prima finalista di questa edizione, Alex Belli si prepara a fare il suo ritorno in Casa, a quanto pare, per rimanerci un po’ di giorni.

Ma proprio a pochi giorni dal suo ritorno, in Casa si smuove qualcos’altro che coinvolge però sua moglie. Negli ultimi giorni Delia pare infatti sempre più interessata a uno dei nuovi concorrenti: Antonio Medugno. Un interesse che nelle ultime ore è diventato palese di fronte ad un chiaro avvicinamento dei due.

Delia Duran e Antonio Medugno si stuzzicano al Grande Fratello Vip: nuovo flirt in arrivo?

Delia Duran e Antonio Medugno sono sempre più vicini. In una delle camere da letto del Grande Fratello Vip, i due hanno iniziato a stuzzicarsi a vicenda quando Delia ha fatto annusare al modello 21enne il suo profumo. Non è mancato qualche bacio e sguardo malizioso tra i due, atteggiamenti che sembrano evidenziare un’attrazione fisica reciproca. Cosa che è stata poi accertata dalle parole della Duran che, dopo essersi avvicinata alle labbra di Medugno, si è allontanata dicendo: “Devo stare lontana da te!” “Addirittura?”, ha replicato Medugno, “Si!”, ha confermato lei. Una scena che preannuncia l’apertura di un nuovo capitolo per quella che per molti è ormai diventata una vera e propria soap.

