Delia Duran cita Barbara D’Urso al GF Vip: “Busta choc”/ Signorini sbianca in diretta

Tanti gli argomenti trattati nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip eppure sono bastati cinque minuti in collegamento per fare di Delia Duran la grande protagonista della serata. Del suo intervento e della lite con suo marito Alex Belli, presente in studio, si parla ancora oggi, così come dell’annuncio fatto da lei in diretta. “Io mi sono presa una pausa di riflessione da Alex”, ha infatti rivelato la Duran dalla camera d’albergo dove sta trascorrendo la quarantena che le servirà per poter poi iniziare la sua avventura nella Casa. Ma è proprio poco prima di svelare gli attuali rapporti con sua marito che la Duran è stata la protagonista di una simpatica gaffe con Alfonso Signorini. Per dare enfasi all’annuncio, infatti, la modella ha chiesto al conduttore: “La vuoi una busta choc?”

Delia Duran cita Barbara D’Urso al Grande Fratello Vip: la reazione di Signorini

I telespettatori di Canale 5 sapranno bene che “Busta choc” è un intercalare che Barbara D’Urso, conduttrice che ha spesso ospitato Alex e Delia nei suoi programmi, usa spesso quando si tratta di gossip. Al sentirla citare, Signorini, inizialmente spiazzato, si è poi lasciato andare ad una risata, ricordando appunto l’appartenenza della frase alla collega; ne ha dunque approfittato per salutarla, tornando immediatamente alla discussione con Delia e al suo annuncio sulla pausa di riflessione con Alex. E proprio a proposito della coppia, Delia ha deciso di scrivere una lettera a suo marito, lanciandogli un importante appello.

