“Delia Duran complice della farsa di Alex Belli e Soleil”/ Deianira Marzano attacca!

Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge: un triangolo amoroso costruito a tavolino? È l’accusa lanciata da Deianira Marzano su Instagram. L’esperta di gossip, nelle ultime ore, ha riproposto i video dei baci tra Alex e Soleil della notte scorsa al Grande Fratello Vip, chiedendosi come sia possibile che la moglie non si scagli contro di lui con durezza ma continui invece a chiamarlo “amore”. Da qui la conclusione: Delia e Alex si sono accordati su tutto quello che stiamo vedendo.

Deianira lo scrive dunque a chiare lettere: “La cara Delia Duran è sicuramente complice di questa farsetta di Alex e Soleil come quello che verrà prossimamente, se riusciranno a mettere in opera quello che avevano organizzato.” Non specifica, tuttavia, quale sarebbe questo piano messo in atto dalla coppia.

Lo sfogo di Deianira Marzano sulla questione Delia Duran-Alex Belli prosegue, dicendosi dispiaciuta della piega che la questione sta prendendo nella Casa del Grande Fratello Vip: “È un peccato, sono assolutamente favorevole alle dinamiche autoriali, ma qua gli autori non c’entrano nulla. Questi si sono belli e organizzati prima che iniziasse il programma.” D’Altronde, il pensiero della Marzano è condiviso anche da alcuni spettatori del reality di Canale 5 che hanno trovato soprattutto il comportamento di Delia alquanto sospetto. “Possibile che Delia veda tutti questi baci e se ne esca con un messaggio così sdolcinato? Mi pare assurdo!”, si chiede infatti una spettatrice sui social.

