Delia Duran concorrente del GF Vip/ Via alla quarantena: stasera darà lei l’annuncio!

Fino a qualche settimana fa si vociferava che Delia Duran sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022 insieme a Kabir Bedi, poi qualcosa non è andato per il verso giusto ma ad oggi possiamo confermare che la sua presenza è solo slittata a nuova data. Di recente un suo post su Instagram ha fatto molto discutere. La modella ha infatti scritto: “Quando è troppo è troppo!”. In molti in queste ore si stanno chiedendo a chi fosse riferito il messaggio. Al GF Vip che per motivi sconosciuti tardato il suo ingresso, oppure al marito Alex Belli che ha dedicato a Soleil Sorge un pensiero mostrandole la sua vicinanza in un momento per lei difficile e complicato? Se si tratta di finzione o realtà non è dato saperlo, ma una cosa è certa: nonostante sia trascorso un mese dall’uscita di Alex dalla Casa, la coppia Duran-Belli ancora tiene alta l’asticella degli ascolti.

Mentre molti siti riportavano l’ingresso della Duran nella Casa per il 3 gennaio, lei invece di rispettare la quarantena obbligatoria come accade per tutte le new entry e starsene in hotel isolata, ha festeggiato il Capodanno in compagnia di Alex e di alcuni amici. A svelare l’arcano è stato lo stesso Belli con uno spoiler sulla moglie. Il suo ingresso però è solo momentaneamente slittato. A svelare dei dettagli in più nel corso del daytime odierno, è stato il padrone di casa Alfonso Signorini che ha annunciato: “C’è un’altra donna che questa sera farà capolino nella Casa del Grande Fratello Vip, pronta a scombussolare nelle vesti di nuova concorrente la vita della Casa e in particolare di Soleil. Sto parlando di Delia, la moglie di Alex Belli. Voglio vedere che cosa succederà quando Delia entrerà come concorrente nella Casa e questa sera lei darà proprio l’annuncio che inizierà la sua quarantena qui a Cinecittà per poter entrare in Casa”.

Torna il triangolo Delia-Alex-Soleil? Le ipotesi

Far entrare dentro la Casa del GF Vip Delia Duran significherebbe far ‘tornare’ in gioco anche Alex Belli e ricomporre il triangolo Belli-Duran-Sorge. La modella potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe e non potrebbero mancare colpi di scena tra lei e l’influencer. Anche Alex direttamente o meno finirebbe a far parte delle dinamiche di gioco, ma se si dovesse innescare di nuovo il triangolo amoroso c’è poi il rischio che tutti gli altri concorrenti verrebbero annebbiati e il programma ne risentirebbe in fatto di ascolti. Il pubblico infatti non sarebbe del tutto interessato a rivedere in scena la coppia Belli-Duran, ma preferirebbe interessarsi ad altri personaggi.

Delia in passato aveva manifestato il suo interesse ad entrare nella Casa come concorrente anche se Alex non ne condivideva la presenza; una volta uscito dal loft gli autori avrebbero pensato bene di sostituirlo con la moglie. Il pubblico non è affezionato alla Duran, però metterla a stretto contatto con Soleil creerebbe delle dinamiche di gioco molto interessanti. La sua presenza non passerebbe inosservata e sarebbero molti gli inquilini che l’accuserebbero di essere falsa. Anche se Delia ha perdonato Alex, c’è chi l’accusa di recitare una parte e vorrebbe che su questa fiction si scrivesse la parola “fine”.

Silenzio social prima di diventare nuova concorrente

Dai radar di Instagram, nelle ultime ore Delia Duran sarebbe sparita del tutto. Dopo il suo misterioso “Quando è troppo è troppo”, poi successivamente cancellato, la modella non avrebbe più postato altro sul suo profilo social facendo persino rumoreggiare qualcuno al punto da far avanzare l’ipotesi di una crisi in atto con il marito Alex Belli. Un silenzio voluto solo per “depistare” il pubblico e Soleil che grazie ad uno “spoiler” esterno era venuta a conoscenza dei programmi degli autori?

Fatto sta che nelle ultime ore se il profilo social di Delia è stato letteralmente silenziato, Alex Belli di contro ha voluto documentare la sua seconda dose di vaccino anti Covid. Ad accompagnarlo è una voce femminile che gli domanda se sia pronto al vaccino ma non è chiaro se dietro la telecamera ci sia la sua Delia o meno dal momento che sarà la sola breve frase pronunciata. Sicuramente da oggi prenderà il via la quarantena della modella e poi via verso le sue sorti nella spiatissima Casa!

