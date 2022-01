Delia Duran concorrente Grande Fratello Vip/ Alex Belli, crisi nella coppia o solo un copione?

Delia Duran nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: finalmente entra nella casa!

Delia Duran sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli prima del suo ingresso ha deciso di scrivere una lettera al marito spiegando i motivi che l’hanno spinta ad entrare nella casa. La modella ha raccontato che a far del male al loro rapporto è stata la distanza e dice: “Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto. Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come ‘le promesse di matrimonio’, perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra. Insomma, sei la mia anima gemella, perché ci comprendiamo nel bene e nel male, e l’unica cosa che ci ha fatto un brutto scherzo è stata la distanza”.

L’influencer ha poi aggiunto di aver provato una sensazione di malessere nel pensare che avrebbe perso Alex Belli: “Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare. Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo”. Delia Duran prima di entrare al Grande Fratello Vip ha poi affidato un compito ben preciso ad Alex Belli. La modella vorrebbe che il marito si impegni nel riconquistarla: “Ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrami quell’Alex che ho conosciuto tre anni fa, il vero e grande uomo che sei! Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore”, ha spiegato.

Proprio nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip del 10 gennaio la bella Delia Duran è stata la protagonista assoluta della serata in diretta del lunedì, ottima spalleggiatrice anche del conduttore Alfonso Signorini e dall’interno, e non più dall’esterno della casa, si è tolta diversi sassolini dalle sua scarpe stilose e fashion. Per essere più precisi, Delia Duran non è ancora concorrente effettiva ma candidata al gioco in attesa della fine della quarantena, regola che la produzione rispetta per evitare focolai Covid tra i concorrenti. Dal suo albergo, quindi, Delia parla e fa sul serio, per quanto si comporti già come concorrente, puntando a rendersi simpatica al pubblico femminile che ha comunque visto i comportamenti del marito, e la solidarietà rosa le potrà servire tutta quanta.

Tutti ovviamente le hanno chiesto, dai social agli opinionisti in studio del Grande Fratello Vip, senza escludere i concorrenti della Casa, tra le quali Soleil Sorge con il quale Alex ha flirtato nemmeno troppo velatamente, cosa Delia pensasse del marito (attualmente lo è ancora), ma lei con grande classe e femminilità, davvero dignitosissima nella risposta, ha dichiarato: ‘Io mi sono presa una pausa di riflessione da Alex’, un modo come dire che ora fa bene ad entrambi un po’ di riflettore mediatico, ma alla fine dei giochi, del gioco, i conti si fanno a casa, quando saranno presenti entrambi e la casa sarà la loro. Per Alex Belli quindi non è il migliore dei momenti della sua vita, il conto con l’oste è solo rimandato al prossimo futuro e dovrà rendere conto di diversi comportamenti della bella Delia.



