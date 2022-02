Delia Duran confessa ad Alex Belli “Ti stavo perdendo..”/ Lui la rassicura “non ho mai avuto dubbi su di noi”

Delia Duran e Alex Belli “Sono contenta che sei venuto a chiarire”

Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip. Un ritorno clamoroso, o forse no, tuttavia destinato a sconvolgere i precari equilibri della casa con Delia Duran, sua compagna, o forse moglie, da tre anni dapprima visibilmente arrabbiata, poi già addolcita mentre l’avvesaria Soleil Stasi, inizialmente euforica per il ritorno dell’ex Cento Vetrine e oggi già più preoccupata. Intanto il parmense si è avvicinato, con il suo fare entusiasta, sia a una che all’altra. Come comprensibile, l’avvicinamento più concreto è stato quello con Delia Duran, la quale gli ha confessato: “Sono contenta che sei venuto a chiarire“. La risposta di Alex Belli è stata sicura: “Per me era tutto molto chiaro”. La sudamericana però lo ha aggiornato: “Perchè ti stavo perdendo“, ma l’attore l’ha rassicurata: “Io non ho mai avuto dubbi su di noi”.

Il ritorno di Alex Belli nella casa di Cinecittà

Alex Belli, è tornato per un paio di settimane nella casa del Grande Fratello VIP. Fin da subito, il suo ingresso ha generato reazioni contrastanti tra i vip anche se non si sono segnalati particolari malumori. L’unica sincera nella sua reazione è stata Delia Duran, la quale in principio sembrava arrabbiata per l’arrivo di quello che dovrebbe essere suo marito. Tuttavia dopo qualche ora, a fine puntata, i due hanno avuto tempo e modo di riavvicinarsi. Anche Soleil Sorge ha passato diverso tempo con Alex Belli scherzando ma, ci potete scommettere, il bel clima non è destinato a durare. Già nella puntata di giovedì prossimo si prevedono scontri di gelosia. Intanto godiamoci l’ennesimo colpo di scena in grado (questo sì) di spiazzare i telespettatori, sempre più incuriositi per vedere fino a che punto può arrivare uno come Alex Belli.

