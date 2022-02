Delia Duran confessione choc “Si mi piace Antonio Medugno”/ Cosa dirà Alex Belli?

Delia Duran rivela alle amiche “Sì, mi piace Antonio”

Delia Duran resta al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nonostante sia già in finale la sudamericana torna a far parlare di sè dopo alcuni momenti curiosi e qualche confessione sussurata all’orecchio. Negli scorsi giorni la modella sudamericana si è avvicinata ad Antonio Medungo, il tiktoker napoletano entrato da poche settimane nella casa del Grande Fratello Vip. Lui aveva messa gli occhi su Delia Duran fin dai primi giorni passati nella casa di Cinecittà e ora anche lei sembra gradire. Assieme a Katia Ricciarelli sul divano, la venezuelana ha confessato all’orecchio: “Sì, mi piace Antonio. Shh…Non lo dire a nessuno però…shhh…”. Poco dopo anche Nathalie Caldonazzo ha avuto modo di confrontarsi con l’ex moglie di Alex Belli circa il suo gradimento nei confronti di Antonio Medugno: “Guarda che se ti avvicini a lui…”.

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip. La modella sudamericana dopo aver superata al televoto Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri ha raggiunto con certezza un posto per la finale prevista per il 14 marzo. L’ex concorrente di Temptation Island negli ultimi giorni ha sviluppato una certa sintonia con Antonio Medugno, confessando alle amiche Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo di esserne attratta. Tuttavia, Delia Duran non sa che Alex Belli sta per rientrare nella casa di Cinecittà per riconquistarla. L’ex concorrente è attualmente sottoposto a regime di quarantena per rientrare come ospite (secondo le indiscrezioni dovrebbe restare nella sua ex casa per due settimane). Quale sarà la reazione della nuova finalista del Grande Fratello Vip? Confermerà la rottura con l’ex marito o i due torneranno insieme? E Soleil Stasi?

