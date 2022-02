Delia Duran confessione hot ad Antonio Medugno/ “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex”

Delia Duran stuzzica Antonio Medugno. A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si lascia andare a delle confidenze hot. Già negli scorsi giorni, Delia di era avvicinata molto a Medugno tanto da confessargli di essere interessata a lui. La stessa Delia Duran parlando con Nathaly Caldonazzo aveva ammesso il suo interesse nei confronti del giovane. Nathaly Caldonazzo le aveva fatto notare che Antonio poteva essere intimidito dalla differenza d’età: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili”.

Delia Duran sta continuando a flirtare con Antonio Medugno. La moglie di Alex Belli, dopo averlo rassicurato sul televoto dicendogli che lunedì non sarebbe uscito, si è avvicinata al giovane sussurrandogli all’orecchio: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Antonio Medugno non è apparso imbarazzato ma anzi l’ha presa a ridere e ha replicato: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate“. Delia Duran a quel punto ha chiarito: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”. In realtà, Delia e Alex hanno sempre parlato apertamente di amore libero. E’ pur vero che è sempre stata Delia a dover condividere le frequentazioni di Alex e mail il contrario. Bisognerà vedere cosa ne pensa il Belli.

Alex Belli sta tentando in tutti i modi di riconquistare Delia Duran. Infatti l’attore ha deciso di fare una sorpresa a Delia questa settimana. Sui social ha condiviso il video che mostra come fosse lui stesso a guidare l’aereo con il messaggio rivolto alla compagna: “Delia sei l’unica donna della mia vita, Alex”. Delia però non è apparsa molto felice e anzi ha detto: “Non sono contenta, non ci credo a questo aereo”. Anche Soleil Sorge ha avuto una reazione furibonda: “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore”, ha esclamato. D’altronde pochi giorni fa Soleil Sorge aveva dichiarato che al rientro di Alex Belli si sarebbe tirata fuori dal gioco.

In molti si chiedono se Alex Belli riuscirà a riconquistare Delia che è sempre apparsa molto sicura della decisione presa: “Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivamente. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace”. Delia sembra però aver ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Medugno. I due trascorrono sempre più tempo assieme e questo ha mandato anche in confusione Delia. La moglie di Belli aveva suggerito a Medugno di stare lontani ma a quanto pare è lei a non riuscirci.



