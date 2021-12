Delia Duran, dubbi su Alex Belli “Sto soffrendo tanto”/ “L’ho perdonato ma è strano”

Delia Duran rompe il silenzio anche sui social. La modella apre il cuore e risponde senza riserve ai suoi fan, ammettendo di essere nel pieno di un periodo molto difficile e di avere ancora molti dubbi su Alex Belli, nonostante abbia perdonato quanto da lui fatto al Grande Fratello Vip con Soleil Sorge. “Lo ammetto, è stata una scelta impulsiva e non so ancora se ho fatto bene. – ammette Delia a chi le chiede come abbia fatto a perdonare Alex e affrontare Soleil – Però come si fa a fermarsi quando in gioco c’è l’amore della vita?” chiede. E aggiunge: “Ancora oggi non so se la scelta che ho fatto sia quella giusta e le vostre risposte mi stanno aiutando a capire la situazione quale sia… Affrontarla da dentro non è facile, anzi! Quando si è all’interno di una situazione del genere tutto è amplificato”.

Alessandro Basciano vs Alex Belli/ "P*rla, parla di me perché vado forte sui social"

Delia Duran, ancora dubbi su Alex Belli: “L’ho perdonato ma sto soffrendo tanto”

Delia Duran risponde alle domande di alcuni utenti su Instagram e c’è chi le chiede come sia riuscita a perdonare Alex Belli nonostante tutto. “Vi svelo un segreto, sono stata impulsiva in tutto. – ammette allora la modella venezuelana, spiegando che – Ho perdonato in poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa.” Infine ammette i suoi dubbi su Alex: “Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo e ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano. Mi sembra di vivere in un brutto sogno. Si, sono una donna che ama ma non so se sono stata amata. Un errore lo perdono e col sorriso, ma se non fosse stato un errore?”

LEGGI ANCHE:

Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram/ Il web attacca "Costretto da Delia"Alessandro Basciano asfalta Alex Belli/ "Invece di parlare di me, pensa a tua moglie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA