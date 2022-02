Delia Duran dubita di Alex Belli “Sei ancora preso da Soleil?”/ “Lei nei tuoi occhi vede ancora amore”

Delia Duran “Sei ancora preso da lei?”

Com’era prevedibile, l’ingresso di Alex Belli ha rivoluzionato i precari equilibri nella casa del “Grande Fratello Vip“. Protagoniste in tal senso sono naturalmente Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo l’ennesimo sabato sera passato a bere, la domenica pomeriggio arriva il momento di cadere. Delia Duran dopo aver baciato l’avversaria Soleil Stasi nel tentativo di controllare la cattiveria che quest’ultima, soltanto preoccupata dall’immagine che all’esterno il pubblico potrebbe avere di lei, continua a buttarle addosso. “Lei mi ha detto che nei tuoi occhi vede ancora amore” – ha rivelato la sudamericana ad Alex Belli, chiedendogli poi in lacrime: “Tu sei ancora preso da lei?”. Il parmense ha risposto che ormai ha risolto ogni dubbio in tal senso dichiarando implicitamente che Soleil Sorge può tranquillamente essere messa da parte.

Jessica Sélassié choc "Alex Belli mi ha baciata davanti a Delia e Soleil"/ Scoppia la polemica

Alex Belli si sbarazza di Soleil Stasi “Fuori di qui nulla”

E’ tempo di chiarimenti tra Delia Duran e Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ieri in preda a un irrequieto moto di ribellione, Soleil Stasi ha fatto intendere a Delia Duran, e quindi al pubblico (che in realtà sta intendendo l’esatto opposto) che “One Man Show” è ancora innamorato di lei. Alex Belli ha fatto chiarezza parlando con la modella venezuelana: “Avrei voluto mantenere quel che c’è sempre stato: una grande capacità umana. Lo so che questo non è possibile, Delia. Fuori di qui non ci sarà nulla“. Un punto che pare essere definitivo, anche perchè Alex Belli rimarrà ancora pochi giorni nella casa di Cinecittà, anche perchè la sbronza si è esaurita, anche perchè Soleil Sorge ormai ha capito qual è il suo ruolo naturale all’interno del programma.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge il triangolo "è un'orgia!"/ Selvaggia Roma asfalta il GF VipDELIA DURAN E SOLEIL SORGE: BACIO HOT AL GF VIP/ La modella: "Tu e Alex Belli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA