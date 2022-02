Delia Duran e Alex Belli abbandonano il GF Vip?/ La richiesta di lei spiazza…

Delia Duran e Alex Belli abbandonano il Grande Fratello Vip 2021? La modella venezuelana, dopo aver trascorso alcuni giorni in casa con il marito e aver ritrovato con lui la passione, durante la puntata con Alfonso Signorini, avrebbe chiesto a Belli di lasciare il reality e tornare alla loro vita di sempre. Il dialogo tra i due è stato colto da alcuni utenti di Twitter che hanno riportato il discorso tra Delia e Belli sottolineando anche la reazione dell’attore. Stando a quello che scrivono gli utenti su Twitter, infatti, Belli non avrebbe accolto la richiesta della moglie.

Come si legge su Twitter, infatti, pare che Alex abbia rifiutato di lasciare il Grande Fratello Vip convincendo la moglie a restare nella casa per dimostrare quanto sia forte il loro amore. Delia, per il momento, pare aver accolto la richiesta di Belli, ma fino a quando l’attore resterà nella casa di Cinecittà?

Delia Duran e Alex Belli, via dal Grande fratello Vip prima della finale?

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2021. In attesa di scoprire gli altri finalisti, Delia è certa di poter contendere la vittoria a Lulù Selassiè, eletta seconda finalista nel corso della quarantaduesima puntata. Delia, tuttavia, senza pensare alla finale, ha chiesto ad Alex Belli di abbandonare insieme il reality non trovando, tuttavia, il suo appoggio. Alex dovrebbe restare nella casa sicuramente per un’altra settimana (secondo Gabriele Parpiglia sarebbero previste quattro puntate complessive con la sua presenza ndr). Cosa farà, dunque, Delia quando Belli dovrà lasciare la casa?

La modella venezuelana deciderà di uscire dalla porta rossa seguendo Belli o andrà fino in fondo godendosi l’avventura nella casa di Cinecittà fino al 14 marzo?

#JERU Delia se ne voleva andare, ma Alex l'ha fermata. Bisogna avvisare Jessi e LULU di non fidarsi troppo di lui





