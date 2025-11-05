Alex Belli e Delia Duran raccontano la gioia della gravidanza e svelano la verità sul concetto di coppia aperta.

Delia Duran e Alex Belli sono al settimo cielo. La coppia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 5 novembre 2025, racconta la gioia di diventare genitori. Dopo quattro anni di tentativi, lo scorso agosto, Delia ha scoperto di essere incinta. “Non potevamo crederci, lo desideravamo da quattro anni“, raccontano. Dopo un primo test di gravidanza positivo, ha deciso di non dire nulla ad Alex per non dargli false speranze. Quando però anche il secondo era positivo, ha svelato l’enorme verità al marito con cui è pronta a vivere il viaggio più intenso ed emozionante della sua vita. Delia è al quarto mese ma la coppia non sa ancora se nascerà un maschietto o una femmina.

Grande Fratello, Jonas sempre più vicino ad Anita: "Ho tanto da imparare da lei"/ "La stimo tanto"

Entrambi, però, sono pronti a diventare genitori. Alex, cresciuto in una grande famiglia di quattro figli maschi, è il primogenito e in alcuni casi ha fatto anche da padre ai fratelli più piccoli mentre Delia è una donna attenta e premurosa. Nella factory (la casa-laboratorio-studio fotografico di Alex, ndr), c’è già una stanza pronta ad accogliere la piccola o il piccolo Belli.

Chi condurrà l'Isola dei famosi 2026? Svelato il nome della conduttrice/ Quando inizia la nuova edizione

Delia Duran e Alex Belli: la verità sulla coppia aperta

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto molto parlare per il concetto di coppia aperta. Ai microfoni del settimanale Chi, Alex spiega che riguarda il concetto di essere se stessi ribadendo che lui e Delia sono una coppia forte, unita. “Anziché raccontare la famiglia della pubblicità, raccontiamo la verità“, spiega Belli. “La libertà era condividere momenti insieme ed essere spensierati”, aggiunge.

“Penso che tutti e due siamo fedeli, la nostra chiave di lettura è riuscire a condividere pensieri liberi, riuscire a dirci le cose. Davanti all’evidenza non ci inventiamo le cose. Tradire è anche nascondere, noi ci diciamo tutto, siamo trasparenti”, dice Delia. Oggi, Delia e Alex stanno vivendo il momento più felice della loro vita e non vedono di accogliere il frutto del loro amore.

Grande Fratello, Giulio Carotenuto: "Jonas e Anita? Io vedevo un interesse con Giulia"/ "Con Rasha poi..."