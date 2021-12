DELIA DURAN LASCIA ALEX BELLI AL GF VIP?/ “Mi merito un uomo che mi valorizza”

Al Grande Fratello Vip 2021 prosegue la sceneggiata Alex-Soleil-Delia. L’attore viene chiamato in giardino dove ad aspettarlo c’è la moglie Delia: “sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, non eri da solo, ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. Siccome ho una dignità che mi contraddistingue ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore, ma perchè devo essere io a venire qui a farti uscire. Devi essere tu ad uscire da qui, mi dispiace che sei caduto in questa trappola e sei caduta in quella stronza, è una grande manipolatrice e traditrice. Me ne vado, tu non mi meriti, mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti”.

Samy Youssef Vs Alex Belli: "Uomo senza palle"/ Jo Squillo appoggia: "Sei un falso!"

Alex Belli cerca di difendersi: “ascolta non ce la faccio di più, ma voglio che tu capisca che tutto quello che ho vissuto qui dentro”. L’attore si avvicina alla moglie violando il regolamento venendo in tutto questo eliminato dal gioco. Cosa succederà tra i due? “Dobbiamo parlare fuori dalle telecamere” – precisa la modella che è ancora incerta sul futuro con Alex Belli. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Soleil Sorge "Alex Belli e Delia Duran? Cornuti e felici"/ "Sono disposti a tutto"

Alex Belli e Delia Duran: incontro-scontro al GF VIP

Oggi, 13 dicembre, durante la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, potrebbe chiudersi in modo definitivo l’ormai soap che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dall’inizio di questa edizione quello del rapporto tra Alex e Soleil è un argomento di cui si discute ad ogni puntata e molti sono stati i colpi di scena. Questa sera ne è in arrivo un altro visto che nella Casa si appresta ad entrare ancora una volta Delia Duran.

La scorsa settimana sono uscite le foto della modella venezuelana che bacia con passione un altro uomo. foto che Alex ha commentato con poca convinzione, parlando di un servizio finto e di una vendetta anche mal organizzata. “Devi fare molto di più Delia per convincermi”, è stata la replica di Belli alla compagna. Poi però, quando sono arrivati i videomessaggi dei familiari e per Alex non è arrivata alcuna parola di conforto, lui sembrava pronto ad abbandonare la Casa, pronto a tentare di ricostruire il rapporto con Delia.

Grande Fratello Vip 2021, 27a puntata/ Eliminato e diretta: Giucas e Carmen restano

Alex Belli e Delia Duran: confronto definitivo al Grande Fratello Vip

Prima pronto ad abbandonare la Casa, poi di nuovo al fianco di Soleil Sorge. I passi di Alex Belli continuano ad essere confusi e poco coerenti. Quando sembrava pronto a tornare da Delia Duran ecco che ha ceduto al bacio appassionato con Soleil Sorge. Un ennesimo passo falso quello dell’attore, che questa sera dovrà affrontare la nuova ira della sua compagna che, a sua volta, dovrà spiegare il bacio immortalato con un altro uomo. Ammetterà che è una vendetta costruita a tavolino o svelerà di essere realmente presa da questo giovane imprenditore napoletano? Colpi di scena di attendono questa sera su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA