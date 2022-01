Delia Duran e Alex Belli smascherati/ “All’inizio erano d’accordo Delia e Alex!”

Delia Duran a distanza di qualche mese è stata smascherata su quanto dichiarato a novembre ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Per quella occasione l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2021 aveva commentato la chimica artistica del marito con Soleil Sorge attribuendo gran parte delle colpe a suo marito Alex Belli e definendo Soleil Sorge: “Gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia”.

Silvana Giacobini durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri ha rivelato cosa avrebbe detto quel giorno Delia Duran durante un fuori onda. La giornalista ha rivelato: “Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma”.

La rivelazione di Delia Duran su Alex Belli

La giornalista ha rivelato come Delia Duran durante un fuori onda a Pomeriggio 5 abbia risposto ad una sua domanda su come facesse a sopportare il comportamento di suo marito all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 dicendo: “Guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo”.

Al momento Delia Duran e Alex Belli infatti sono nel bel mezzo di una crisi di coppia che l’attrice sta cercando di risolvere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 discutendo con suo marito, durante ogni puntata in diretta nazionale per cercare di arrivare ad una soluzione all’interno del loro rapporto.

