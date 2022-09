Delia Duran e Alex Belli, Soleil Sorge non esiste più dopo il GFVIP/”4 anni di noi!”

Grande Fratello vip 6, Delia Duran e Alex Belli rinnovano la promessa d’amore: i 4 anni dei promessi sposi

Possono dirsi tra gli indiscussi protagonisti del Grande Fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran, che con il triangolo amoroso condiviso con Soleil Sorge nella Casa più spiata d’Italia hanno intrattenuto a lungo i telespettatori, e in questi giorni celebrano un nuovo traguardo di coppia per la gioia dei fan. Si tratta della ricorrenza dell’anniversario dal giorno che ha unito Alex Belli e Delia Duran nella loro promessa d’amore, che nel corrente mese di settembre 2022 si rinnova per il quarto anno consecutivo.

Davide Silvestri e Soleil Sorge, messaggio gate/ Lei smentisce, lui mostra le prove

A mettere fine al triangolo targato Grande Fratello vip 6 é stata Soleil Sorge, ormai stanca di condividere Alex Belli con la promessa sposa dell’attore Delia Duran, e quest’ultimi, dopo tutti gli alti e i bassi vissuti tra loro anche in presenza della “terza incomoda” nella Casa -dove Soleil ha messo fine al poliamore di Alex per le due gieffine coinquiline, baciando Delia- hanno maturato la scelta di ricominciare, proprio nel mezzo del gioco di Canale 5. Tanto che in più di un’intervista post-Grande fratello vip concessa ai media, i promessi sposi hanno confermato la loro volontà di unirsi in matrimonio, unitamente al desiderio di mettere su famiglia con un figlio.

Soleil Sorge sfida Dayane Mello/ Dopo il GFVIP, il debutto a Celebrity Chef!

Delia Duran e Alex Belli, quindi, restano insieme nonostante l’interferenza di Soleil Sorge nella vita del fotografo , e in un post pubblicato in queste ore via Instagram l’attore dallo sguardo di ghiaccio rinnova la sua promessa d’amore con la modella venezuelana.

Il messaggio di Alex Belli che suggella l’amore con Delia Duran, dopo la terza incomoda Soleil Sorge al Grande Fratello vip

Il post condiviso da Alex Belli , che celebra il quarto anniversario della promessa d’amore dei promessi sposi, mostra in descrizione una caption dalle righe romantiche che il fotografo destina alla sua amata, Delia Duran: “4 anni di noi, tante battaglie, gioie e innumerevoli viaggi, noi siamo ancora qua. Eh già “. Il messaggio romantico correda, poi, una carrellata di immagini, che immortalano i festeggiati ex Grande Fratello vip 6 dai look extra-eleganza per la grande occasione. E non mancano i messaggi di auguri dei fan dell’iconico duo di promessi sposi, a margine del post celebrativo. “Super augurissimi ad una coppia super esplosiva”, scrive poi Maria Monsé tra i messaggi dei vip.

Soleil Sorge diserta la Fashion Week e fa una gaffe/ "Influencer? Che freddura..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA