Delia Duran e Alex Belli sono tornati insieme?/ Lei confessa: “Mi mette tanto pressing”

Durante la puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip 2021 Alex Belli ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa seppur per qualche settimana e non in veste di concorrente ufficiale del reality. Delia Duran dopo un momento di shock ha confessato a Miriana Trevisan di essersi sentita sollevata dall’arrivo dell’attore al punto da commentare: “Menomale che è venuto, altrimenti mi perdeva per sempre. Non stavo capendo più nulla”.

È bastata solo mezza giornata alla coppia per fare pace e tornare insieme. Secondo Alex, Delia si sarebbe fatta travolgere dagli eventi e ha voluto rassicurare la sua compagna dicendole: “Io ci sarò sempre per te, qualsiasi cosa tu decida di fare. La cosa importante è che da questa esperienza io e te usciamo fortificati, più forti di quello che eravamo prima” ponendosi un obiettivo insieme all’attrice: “Dobbiamo uscire di qui più innamorati di prima”.

Alex Belli e Delia Duran nuovamente insieme?

Le parole di conforto di Alex Belli hanno fatto esplodere Delia Duran in un pianto liberatorio a metà tra la felicità di aver ritrovato il suo compagno e di sfogo per il nervosismo provocatole da tutti i suoi atteggiamenti dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip 2021 durante tutti questi mesi.

Tuttavia, la presenza di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 sta anche mettendo in difficoltà Delia Duran che all’interno della Casa aveva trovato una zona di comfort ideale per staccarsi da quanto stava accadendo nel mondo esterno e ha confidato a Manila Nazzaro: “Lui mi mette tanto pressing, non sono una macchina. Purtroppo mi ha ferito tanto e quella ferita deve richiudersi step by step. Non si può cancellare tutto in un istante”.

