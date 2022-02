Delia Duran e Antonio Medugno a letto insieme/ Abbracci, sorrisi e e sguardi languidi

Delia Duran e Antonio Medugno sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi conosciuti, i due trascorrono sempre più tempo insieme e, nelle scorse ore, si sono ritrovati abbracciati nello stesso letto. Nella stanza blu in cui entrambi dormono, i due si lasciano andare sul letto che Antonio divide con Gianluca scambiandosi abbracci, sorrisi e sguardi languidi. Delia, pur avendo ammesso di provare un interesse per Antonio, ha aggiunto di vederlo troppo piccolo per lei al punto da chiamarlo “litte brother”

Nathaly Caldonazzo, presente in stanza in quel momento, ha così rivolto una domanda diretta ad Antonio. “Ti piace a te come idea? Vorresti qualcosa di più?”. “Queste domande devi farle a lei non a me. Se mi piacerebbe dormire accoccolato con Delia? No!” ha risposto Medugno.



Delia Duran e Antonio Medugno: amicizia o flirt?

Tra Delia Duran e Antonio Medugno il feeling è evidente. Tuttavia Antonio sta provando a mantenere le distanze e così Delia che non vorrebbe andare oltre. Tra i due, dunque, sta nascendo una semplice amicizia? La situazione potrebbe esplodere con il ritorno nella casa di Alex Belli. Se Antonio dovesse restare in casa vincendo la sfida al televoto con Gianluca e Kabir Bedi, si allontanerà da Delia con la presenza di Alex Belli o continuerà a starle vicino?

Sul web, nel frattempo, il rapporto tra Antonio e Delia piace sempre di più. C’è, tuttavia, chi esorta Medugno a stare lontano da Delia per continuare a fare il proprio percorso da solo. Medugno ci riuscirà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

