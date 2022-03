Delia Duran e Antonio Medugno “Non voglio starti lontana…”/ La gelosia di Alex Belli

Delia Duran e Antonio Medugno appaiono sempre più complici. Dopo l’eliminazione di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip, Delia ha manifestato il suo interesse nei confronti di Medugno. Alex Belli non l’ha mandate a dire a Medugno e in un tweet gli ha anche dichiarato guerra. L’attore ha così manifestato gelosia nei confronti della sua donna che però ha sopportato le sue malefatte con Soleil Sorge. Per molti quindi potrebbe trattarsi di una vendetta. Durante un momento di relax, i due si sono trovati a parlare e Delia Duran ne ha approfittato per fare una domanda a Medugno: “Tu hai un’ammiratrice fuori secondo me. No? Allora perché hai dedicato a una quella canzone? Sono contenta di vederti felice adesso. Ti piace la mia presenza? Perché ti vorrei dare tanta forza”. Delia Duran si è sbilanciata con Medugno e ha ammesso di trovarsi bene con lui. C’è complicità e non lo nasconde: “Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera”, ha ammesso.

Delia Duran non vuole stare lontana da Medugno. Lei parla di un’amicizia anche se i gesti lasciano intendere altro: “Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me”. Cosa succederà tra loro?

Delia Duran si pente e chiede scusa a Jessica Selassiè

Delia Duran si è mostrata molto dispiaciuta quando ha appreso che Nathalie è stata eliminata con il televoto, tra le due gieffine si è instaurato un buon rapporto di amicizia, la sua mancanza si farà sentire. Nella puntata di lunedì alla Duran è stato mostrato un “messaggio subacqueo” postato da Alex dedicato a lei, nel volto della venezuelana traspare un senso di nostalgia: “Conosco bene la profondità di quel mare” ha replicato. Dopo la diretta Delia ha cercato un confronto con Jessica e si è scusata con lei per essere stata troppo dura nei suoi confronti. La storia della Selassiè l’ha toccata nel cuore, in alcune circostanze si è rivista, per questo ha voluto mettere in chiaro con la gieffina che non prova nessun rancore nei suoi confronti e i problemi che ci stati fra di loro devono essere superati. Jessica è rimasta colpita dalle parole della Duran soprattutto quando le ha dato dei consigli su come deve comportarsi con Barù. La modella vorrebbe che la Selassiè si mettesse da parte e lasciasse allo chef campo libero, è lui che deve uscire fuori, lei deve solo farsi desiderare.

Jessica è un po’ dubbiosa su questo cambio di rotta di Delia, in fondo ad alimentare le incomprensioni fra di loro è stata proprio lei quando ha dichiarato di aver baciato Barù per farle dispetto. Tra Delia e Antonio finalmente è ritornata la complicità, dopo l’uscita di Nathalie il TikToker si è sentito spaesato, poi grazie alla presenza della modella il suo tono è migliorato. Antonio è contento di aver ritrovato la Duran di un tempo, lo stesso vale per la modella che si compiace di ritrovare il sorriso sul volto del ragazzo. Delia è già finalista e questo a causa molti dissapori tra i gieffini, soprattutto Miriana ha espresso in più di un’occasione di non trovare giusto che la venezuelana sia in finale avendo trascorso poco tempo nella Casa a discapito di chi è da sei mesi che vive nel loft di Cinecittà. La Duran non si sente un’usurpatrice, il pubblico l’ha votata e per questo ringrazia quanti l’hanno sostenuta. Durante la puntata non è mancato un battibecco con la Trevisan che non tollera il comportamento della gieffina nei confronti di Barù e Alex, ricordandole che lo chef è coinvolto sentimentalmente con Jessica. La lite si è accesa quando Delia ha ammesso di non essere sposata con Belli e la loro cerimonia non ha nessun valore ufficiale.



