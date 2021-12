Delia Duran e Carlo Cuozzo insieme? L’ex di lui smonta: “Tutto finto”/ “Mi ha detto…”

Chi è l’uomo che Delia Duran ha baciato e con cui è stata paparazzata? Si chiama Carlo Cuozzo ed è un imprenditore di 24 anni originario di Napoli. Le notizie sono trapelate nelle ultime ore insieme alle dichiarazioni dell’ex fidanzata del ragazzo, tale Noemi: è uscita allo scoperto confermando a Very Inutil People che la paparazzata con Delia Duran era finzione, un fake per dirla alla Alex Belli, che peraltro sta vivendo ore tormentate proprio a causa della moglie. «Siamo stati insieme per quattro mesi, lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti», ha raccontato la ragazza. Fin qui tutto normale, ma il racconto si è fatto interessante quando ha parlato di una strana «opportunità di lavoro» per il fidanzato.

Alex Belli a Soleil "Esco e vado da Delia Duran o resto e le dico che è finita"/ Lei lapidaria "Cazz* tuoi"

«Un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere». Il ragazzo le ha detto che non potevano più stare insieme, «perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile».

L’ex fidanzata di Carlo Cuozzo “Mi diceva che era tutto finto…”

Noemi e Carlo Cuozzo si sono lasciati per circa due settimane, stando al racconto della ragazza. «Poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi». La situazione è precipitata di nuovo quando le ha raccontato che «avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli». La ragazza non poteva accettare quella situazione, quindi tra i due la relazione si è interrotta, «anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa».

Delia Duran ha tradito Alex Belli?/ Lui "Sono foto fake!", Biagio D'Anelli appoggia

La rottura definitiva sabato scorso, martedì l’imprenditore napoletano era già a Milano per scattare queste foto, ha aggiunto. «Prima di tutto questo era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione». Alla fine aveva ragione Alex Belli quando parlava di foto «fake», del resto in pochi hanno creduto che quel bacio potesse essere vero…





© RIPRODUZIONE RISERVATA