Delia Duran e il rapporto con il padre/ “Mi piacerebbe avere un rapporto con lui”

Delia Duran al Grande Fratello Vip ha raccontato del conflittuale rapporto con il padre. La moglie di Alex Belli è una delle finaliste di questa edizione e una delle indiscusse protagoniste per via del triangolo “amoroso e chimico” tra il “marito” e Soleil Sorge. Una volta entrata nella casa la modella si é fatta apprezzare e conoscere dal grande pubblico conquistandosi il primo posto per la finale. Settimana dopo settimana Delia ha dimostrato di non essere solo la “compagna” di Alex Belli condividendo con il pubblico di Canale 5 alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata. In particolare si é soffermata sul rapporto con il padre: una figura assente durante tutta la sua adolescenza. Proprio la Duran, infatti, ha raccontato di essere cresciuta senza il padre e di aver incontrato tante difficoltá nella vita di tutti i giorni.

“Ho sofferto tanto nella mia crescita personale. Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone, ero sempre nascosta in un angolo per paura di espormi” – ha detto la Duran che ha confessato ad Alfonso Signorini di essere pronta anche a recuperare un rapporto con lui. “Non perdo le speranze, mi piacerebbe. Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me” – ha aggiunto.

Delia Duran e il rapporto conflittuale con il padre e un ex fidanzato

Un rapporto davvero difficile quello tra Delia Duran e il padre. Assente del tutto nella sua vita, la modella ha potuto contare sull’appoggio della mamma: “é una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente”. Non solo, la Duran ha anche confessato di aver vissuto una relazione complicata con un uomo che le ha tolto tutto. “Mi ha derubato di tutto, mi sono fidata di lui per 8 anni. Nel momento in cui ha iniziato a farmi del male, a tradirmi, ho deciso di andare via. E quando l’ho fatto, lui mi ha tolto tutto” – ha detto la Duran che ha superato entrambe le delusioni con forza e coraggio.

