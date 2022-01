Delia Duran e il suo “amore libero”: cos’è e come funziona/ La sua prima esperienza con una donna…

Delia Duran e la sua definizione di “amore libero”

Delia Duran nei giorni scorsi ha spiegato qual è il suo significato di “amore libero” ad alcune sue inquiline della Casa del Grande Fratello Vip. Se, infatti, il marito Alex Belli messo alle strette dal padrone di casa Alfonso Signorini non era stato in grado di fornire una definizione, a farlo ci ha invece pensato la moglie. “Per me l’amore libero è il fatto che tu condividi insieme alla tua coppia il piacere di essere libero di raccontare, le culture, le sessualità”. Ad intervenire era stata Manila Nazzaro, che aveva replicato precisando come questo appartenga di fatto a tutte le coppie.

Delia Duran/ Confronto con Stella, l'assistente di Alex Belli al GF Vip?

Delia, di contro, aveva aggiunto che non tutti hanno questa possibilità di potersi raccontare in maniera totalmente libera all’interno di una coppia, come invece è capitato per lei ed Alex. “Il mio racconto”, ha proseguito, “il fatto che io sia stata con una donna, che ho avuto anche le stesse farfalle che ho avuto quando mi sono innamorata del mio primo fidanzato”.

Delia Duran: "Soleil Sorge è una donna sporca"/ "É andata in bagno e ha lasciato..."

Delia Duran e la sua prima esperienza con una donna

Delia Duran ha quindi fatto alcune confidenze parlando apertamente della sua prima esperienza con una donna, vissuta quando aveva 21 anni. All’epoca, ha raccontato, era in giro per il mondo per lavoro: “Ero in El Salvador con questa modella”, ha svelato. Delia ha spiegato di aver conosciuto questa ragazza messicana, anche lei ospite nel medesimo residence: “lì è scattato tutto perché lei dormiva con me, mi portava la colazione nel letto, uscivamo insieme”.

Il primo bacio con la modella lo ha avuto proprio in discoteca. Ma non è tutto poiché Delia Duran, spingendosi oltre, ha anche confidato a Miriana Trevisan di aver avuto una esperienza con “una curva come Aida Yespica”. In merito nei giorni scorsi si era creato un malinteso poiché era sembrato che la modella sudamericana dicesse di avere avuto un flirt con la nota showgirl, tuttavia si tratterebbe solo di un paragone confidato alla sua nuova amica nella spiatissima Casa del GF Vip.

Stella, stylist Alex Belli "Siamo anche amanti"/ "Con lui e Delia sessualità libera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA