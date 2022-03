Delia Duran e Jessica Selassiè alleate al GF Vip?/ Dopo lo scontro, consigli d’amore…

Alleanza tutta femminile tra Jessica Selassiè e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Alla finalissima della sesta edizione del reality show manca, ormai, pochissimo e, dopo le discussioni avute nelle scorse puntate per la vicinanza di Barù, Delia e Jessica sembrano aver trovato un punto d’incontro. Per non far soffrire la Selassiè, la modella venezuelana sta evitando di di avvicinarsi troppo a Barù e, dopo la scorsa puntata, ha consigliato a Jessica di farsi desiderare un po’ di più. Consiglio che Jessica sta seguendo e che, pare, stia dando qualche risultato.

Lulù Selassiè attacca Jessica "Leccona!"/ "Lecchi il cu*o a Barù e non difendi me!"

Le due vippone si sono così ritrovate sole in veranda e, tra un commento e l’altro sulla situazione con Barù, Delia ha colto l’occasione per esprimere tutta la propria ammirazione per Jessica come donna. Tra le due, dunque, sta nascendo un’amicizia o è solo un tregua in vista del rush finale?

L’ammirazione di Delia Duran per Jessica Selassiè

“Tu hai fatto un percorso meraviglioso” esclama Delia Duran ripercorrendo i sei mesi che Jessica ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Entrata nella casa in punta di piedi, Jessica ha lentamente spiccato il volo trovando sicurezza in se stessa e capendo cosa vuole davvero. Jessica ringrazia la modella venezuelana che, poi, la rassicura anche sul piano sentimentale. Entrando nella casa di Cinecittà, Jessica non ha mai nascosto di aver sognato di trovare il grande amore.

Jessica Sélassié e Barù ai ferri corti/ "Vai a cag*re!", è fine della "coppia"?

Dopo mesi, l’arrivo di Barù ha scombussolato la vita nella casa di Jessica. Nonostante i due si siano avvicinati molto nelle ultime settimane, tra Barù e Jessica non c’è stato ancora nulla. Delia, però, conforta Jessica e la esorta a non smettere di credere nell’amore. “La tua anima gemella arriverà”, conclude la modella venezuelana. L’amica gemella di Jessica, dunque, arriverà dopo il Grande Fratello Vip 2021?

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassié contro Soleil Sorge/ "Fa le cose solo per farle prima di me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA