Delia Duran e Jessica Selassiè, bacio al GF Vip/ La modella provoca “Non c’è Barù…”

Bacio a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Delia Duran e Jessica Selassiè. Dopo gli scontri iniziali, la modella venezuelana e la principessa etiope si sono riavvicinate e, nel corso dell’aperitivo organizzato durante la Festa della Donna, si sono lasciate andare a gesti d’affetto. Complice l’atmosfera allegra e movimentata per l’ultimo aperitivo nella casa di Cinecittà, le donne hanno cantato e ballato divertendosi tutte insieme. Nel corso della serata, Delia e Jessica si sono lasciate andare scambiandosi un bacio.

Delia, così, ha lanciato una frecciatina a Barù che, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è allotnanato da Jessica non avendo gradito l’aggettivo “stratega” che gli ha attribuito. “Non c’è Barù, c’è Delia Duran“, ha detto la modella venezuelana tra le risate della principessa.

Delia Duran e Jessica Selassiè: il bacio e i consigli su Barù

Con il bacio a Jessica Selassiè, Delia Duran ha provato a dare una scossa al rapporto tra la principessa e Barù. Proprio sul nipote di Costantino Della Gherardesca, la modella venezuelana, negli scorsi giorni, aveva dato una serie di consigli a Jessica. “Io ho visto il tuo cuore. Io sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana ad avere un cuore enorme. Da anni stai lottando per questa cosa… magari sono sbagliata e non riesco a farmi capire bene, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui, ma non aspettare niente”, aveva detto Delia qualche giorno fa.



“E’ lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… questo è quello che io ho fatto con Alex perché anch’io ero come te”, aveva ancora aggiunto la Duran. Jessica ha provato a seguire i suoi consigli, ma finora, i risultati non sono ancora arrivati. Cliccate qui per vedere il video.





